Furto da 4mila euro in Passeggiata a Viareggio: i ladri si danno alla fuga dopo la colluttazione

La scena nel reato è l’ottica Ruffo sulla passeggiata di Viareggio dove ieri pomeriggio quattro giovani hanno messo a segno un furto.

Due di loro sono entrai nel negozio mentre gli altri due complici attendevano all’esterno. In tutto sono riusciti a rubare occhiali per un valore di 4mila euro. Appena presa la refurtiva i giovani sono schizzati all’esterno del negozio dandosi alla fuga. È stato in quel momento che un dipendente dell’ottica, ha ricorso i quattro in bicicletta raggiungendoli infine alla stazione ferroviaria dove c'è stata una piccola colluttazione.

I quattro sono infine riusciti a scappare con la merce salendo al volo su un treno diretto a Lucca.

All'inseguimento a piedi si è messo anche Piero Bertolani, il titolare di un negozio di articoli sportivi vicino all'ottica e presidente di Confcommercio Viareggio.

"Chiederò all'amministrazione comunale di fare qualcosa per la sicurezza in Passeggiata. Sono sempre più frequenti, infatti sia di notte che di giorno episodi di questo genere che si ripetono sempre con più frequenza".

Sul furto all'ottica indagano i carabinieri.