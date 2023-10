Nate più di 20 tartarughe marine sulla spiaggia di Fetovaia

Nascita di tartarughe marine sulla spiaggia elbana di Fetovaia

Il nido, scavato sulla spiaggia di Fetovaia all'isola d'Elba l'8 agosto scorso e che, spiega Legambiente Arcipelago Toscano, sembrava un tentativo fallito di nidificazione. Successivamente ha invece riservato belle sorprese: dopo la dozzina di tartarughine nate all'alba del 21 ottobre, altre nove hanno fatto capolino dalla notte scorsa a partire dalle 1.30, con l'ultimo esemplare che ha poi raggiunto il mare stamani.

"Le prime sono uscite alla 1,30 e l'ultima è andata in mare alle 3,10 - spiega Tatiana Segnini, una delle volontarie del Cigno Verde - poi tutto calmo ed è cominciato a piovigginare”.

Nonostante il maltempo i volontari sono rimati a sorvegliare il nido. "Sulla spiaggia di Fetovaia scorrazza un piccolo branco di cinghiali – ha raccontato Isa Tonso, responsabile del progetto tartarughe di Legambiente e Parco nazionale Arcipelago toscano - quindi il nido andava controllato. I volontari sono stati premiati per la loro infreddolita pazienza: alle 7,23 dal nido si è faticosamente affacciata un'altra tartarughina, la nona del 22 ottobre, che ha faticosamente raggiunto il mare, fermandosi ogni tanto come per ascoltare le onde nelle quali si è tuffata più di mezz'ora dopo la sua emersione dalla sabbia".

Le tartarughine autunnali, rimaste nel nido più di 70 giorni, spiega ancora Legambiente, "sembrano patire il calo di temperature e sono più lente e 'spaesate' di quelle nate in estate e anche i dati di emersione e percorrenza tra il nido e il mare presi dai volontari di saranno molto utili sia per il progetto europeo Life TurtleNest coordinato da Legambiente nazionale e al quale partecipa anche Arpat come partner e anche a livello regionale dove i dati confluiscono nel progetto NatNet di Regione Toscana a cui partecipano attivamente le tre Università di Pisa, Siena e Firenze insieme a Istituto zooprofilattico e Arpat".