Savino Del Bene Volley non riesce nell'impresa. Vince Vero Volley Milano per 3-2

Quella dell’Allianz Cloud di Milano doveva essere una grande sfida e le aspettative della vigilia sono state confermate. Il primo big match della stagione si è concluso con una sconfitta per la Savino Del Bene Volley, che si è inchinata alle vice campionesse d’Italia del Vero Volley Milano, ma solamente dopo una partita durata due ore e trentotto minuti e conclusasi al termine di un confronto molto equilibrato, terminato nel decisivo scontro del tie break.

Nonostante la sconfitta per 3-2 la Savino Del Bene Volley può dunque trarre indicazioni positive dal match, con la squadra di coach Barbolini che ha dimostrato grande carattere e la voglia di lottare alla pari con Milano.

Poco adatto ai deboli di cuore il primo set, con la Savino Del Bene Volley che è arrivata in vantaggio sul 20-24, ma è stata poi raggiunta e superata da una Milano in grado di vincere 27-25. Nella seconda frazione di gioco Milano ha invece imposto il suo gioco, non lasciando scampo alla squadra di Barbolini, superata con un netto 25-18.

Il punto di svolta della gara è arrivato nel terzo set: la Savino Del Bene Volley si è infatti ritrovata spalle al muro, sotto per 20-15, ma non si è arresa ed ha ribaltato il risultato fino al 25-27 di fine set. Le ragazze di Barbolini hanno così riaperto la sfida ed hanno poi pareggiato il conto dei set imponendosi anche nella quarta frazione, vinta per 22-25.

La gara si è così decisa al tie break, con la Savino Del Bene Volley che è arrivata in vantaggio per 6-8 al cambio campo, ma che non è poi riuscita a fare suo il quarto set, inchinandosi però solamente per 16-14.

L’Allianz Vero Volley Milano, trascinata dai 33 punti di Paola Egonu, ha dunque conquistato la vittoria e due punti in classifica, mentre per la Savino Del Bene Volley è arrivata la prima sconfitta in stagione, ma anche un punto e la consapevolezza di aver fatto tremare una delle più forti squadre del campionato.

Tra le fila della Savino Del Bene Volley sicuramente da sottolineare le prove di Linda Nwakalor, autrice di 18 punti con 6 muri vincenti, e di Carol, protagonista di una prestazione da 14 punti. A chiudere in doppia cifra per punti segnati anche Antropova (19) e Zhu Ting (14).

Il prossimo week end, dopo due trasferte consecutive, la formazione di Barbolini tornerà a giocare tra le mura amiche di Palazzo Wanny, dove il 29 ottobre andrà in scena la sfida contro la Trasporti Pesanti Casalmaggiore.

La cronaca

L’Allianz Vero Volley Milano di coach Gaspari scende in campo con il 6+1 composto da Orro al palleggio, Egonu da opposto, Cazaute e Sylla in banda, Rettke e Candi da centrali. Parrocchiale il libero.

Coach Barbolini risponde schierando al palleggio Ognjenović, Antropova come opposto, Zhu Ting e Herbots in banda, con la coppia di centrali composta da Nwakalor e Carol. Il ruolo di libero titolare è affidato a Merlo.

1° Set

La sfida si apre con Egonu a mettere a terra il primo pallone e con Antropova pronta a rispondere sullo scambio successivo (1-1). Milano trova il +2 con un mani out di Cazaute, ma la Savino Del Bene Volley non lascia fuggire le avversarie e torna in parità sull’8-8, causato da un errore in attacco di Egonu. La squadra di Barbolini passa in vantaggio con l’8-9 messo a terra da Zhu Ting, ma Milano balza nuovamente al comando con due punti consecutivi di Egonu, di cui il secondo direttamente su servizio (10-9). Le ragazze di Gaspari tornano avanti di due lunghezze sfruttando due errori della Savino Del Bene Volley (12-10), ma una super Nwakalor piazza due muri consecutivi e pareggia i conti sul 12-12. La partita rimane combattuta e Milano ritrova il vantaggio con la solita Egonu (13-12), Carol però non ci sta e con un mani out ed un pallonetto issa la Savino Del Bene Volley sul 14-15. Il vantaggio non dura molto e anzi Milano allunga nuovamente fino al 17-15 con Cazaute ed Egonu. Barbolini risponde al +2 avversario chiamando un time out ed in uscita dal “tempo” la sua squadra ritrova il pari con Carol e Antropova (17-17). La gara è punto a punto: Milano si porta avanti sul 18-17, la Savino Del Bene Volley piazza il contro-sorpasso con Antropova ed un altro muro di Nwakalor (18-19). Dopo un time out per Milano, le due squadre si presentano in parità sul 20-20. Il Vero Volley scivola sotto di due punti (20-22) e Gaspari ferma nuovamente la gara con un secondo time out, poco dopo però il vantaggio della Savino Del Bene Volley cresce fino al 20-24. Milano tenta la rimonta e arriva fino al 22-24, così tocca a Barbolini ricorrere al time out. Il pareggio arriva sul 24-24, poi Nwakalor attacca per il 24-25, ma la Savino Del Bene Volley non riesce più a segnare e così ad aggiudicarsi il primo set è Milano per 27-25.

2° Set

Gara spettacolare e lo conferma anche l’avvio di secondo set. Le due squadre producono scambi emozionanti e vanno a braccetto fino al 4-4, poi il Vero Volley trova il +2 con Daalderop ad approfittare di un errore in ricezione della Savino Del Bene Volley (6-4). Sempre Daalderop è protagonista del muro su Antropova che spinge il risultato sull’8-5 per Milano. Coach Barbolini, con la sua squadra sotto di tre lunghezze, deve ricorrere ad un time out, ma anche dopo la pausa è Milano a segnare (9-5). La Savino Del Bene Volley si riavvicina alle avversarie grazie ad una ace di Antropova e ad un muro di Diop (12-11), così coach Gaspari spende il primo time out del suo secondo set. Sylla restituisce il +2 al Vero Volley, la Savino Del Bene Volley ritorna sul -1 con Zhu Ting (13-12) e con un muro di un’ottima Nwakalor (14-13). Egonu e due errori in attacco da parte di Diop riportano Milano avanti di quattro lunghezze (17-13), mentre la Savino Del Bene Volley prova a reagire con Herbots e Carol. Il Vero Volley non lascia mai il comando del set e con Rettke arriva anche al +5, obbligando Barbolini ad utilizzare un nuovo time out (21-16). La Savino Del Bene Volley non riesce comunque a rientrare e si deve nuovamente inchinare a Milano (25-18).

3° Set

Milano pare voler prendere il largo anche in apertura di terzo set e il 5-2 siglato da Rettke sembra il segnale di una nuova fuga. La squadra di Barbolini si riavvicina fino al 5-4 firmato da Herbots, ma poco dopo Egonu mette a terra il punto dell’8-5. La stessa Egonu è protagonista del muro del 12-8, subito seguito da una richiesta di time out di coach Barbolini. Dopo il “tempo” il vantaggio di Milano tocca anche il +6, con Egonu che realizza l’ace del 15-9. La Savino Del Bene Volley recupera tre punti (15-12) e il Vero Volley ferma la gara con il primo time out del suo set. Le ragazze di Barbolini riescono a rimontare fino al pareggio: Villani stampa il muro del 15-14, mentre Nwakalor attacca per il 15-15. A cancellare la parità è Egonu che segna tre punti consecutivi, porta Milano avanti per 18-15 e costringe Barbolini a chiamare un time out. Il Vero Volley tocca nuovamente i cinque punti di vantaggio (20-15), ma la Savino Del Bene Volley non si arrende e compie un nuovo sforzo per riavvicinarsi. Herbots segna il 21-19 con un colpo in parallela e coach Gaspari preferisce fermare il set. Il 22-21 che riporta in scia la Savino Del Bene Volley è ancora a firma Herbots, mentre Zhu Ting realizza il muro del pari (23-23). La squadra di Barbolini completa la rimonta e trova anche il vantaggio con Antropova (23-24), il set poi si prolunga ai vantaggi con la Savino Del Bene Volley che stavolta la spunta: Antropova mette a terra il punto del 25-26, mentre Nwakalor conquista il set con l’attacco in primo tempo che vale il 25-27.

4° Set

La partenza di quarta frazione è tutta in favore della Savino Del Bene Volley: la squadra di Barbolini vola avanti sul 1-5 e Milano ricorre ad un time out. La squadra di Gaspari cerca di rientrare e raggiunge il -2 con un attacco vincente di Sylla, ma Zhu Ting segna prima il 4-7 e poi mette a referto l’ace del 4-8. Il Vero Volley riesce comunque a recuperare, raggiungendo il -1 con un muro di Bajema (7-8). La Savino Del Bene Volley produce un nuovo allungo con un attacco di Herbots e un ace di Ognjenovic che segnano per l’8-11. Il vantaggio della formazione di Barbolini arriva fino al 10-14 e con Antropova, Zhu Ting e Nwakalor la Savino Del Bene Volley mantiene il +4. Le lunghezze di vantaggio della Savino Del Bene Volley diventano addirittura sei, con Nwakalor a segnare l’ace del 13-18 ed Herbots a mettere giù il pallone del 13-19. Herbots segna il 14-20 con un colpo fortunoso, mentre Antropova è brava e coraggiosa nell’attaccare il difficile pallone che trasforma nel 15-21. Il Vero Volley si affida a Sylla e “rosicchia” lo svantaggio portandosi sul 19-23. Barbolini ricorre ad un nuovo time out, ma la rimonta di Milano continua ed Egonu trova il 20-23. L’ace di Malual, valido per il 21-23, porta Barbolini a spendere un nuovo “tempo”. Al rientro in campo Antropova piazza il muro del 21-24, ma il Vero Volley accorcia subito con il mani out di Sylla (22-24). Il set si chiude sullo scambio successivo: Zhu Ting segna per il 22-25 e la gara va al tie break.

5° Set

Il set decisivo è inaugurato da un errore di Sylla e da un attacco vincente di Bajema (1-1), la Savino Del Bene Volley trova il + 2 con l’ace di Antropova (2-4), mentre Nwakalor realizza il 3-6. Carol segna in primo tempo ed arriva il momento del cambio campo con la Savino Del Bene Volley in vantaggio sul 6-8. Il Vero Volley si porta fino al -1 con Bajema (7-8), ma la Savino Del Bene Volley riesce a tornare nuovamente sul +2 con l’8-10 realizzato da Zhu Ting. Milano, costretta a fare a meno di un Egonu alle prese con un problema fisico, riesce a raggiungere il pari con Orro, autrice del 10-10. Il quinto set diventa uno scontro colpo su colpo e Milano trova anche il primo vantaggio nel set con il 12-11 di Daalderop. Antropova pareggia subito sul 12-12, poi ci vuole un lungo videocheck per assegnare il 12-13 alla Savino Del Bene Volley. Il pareggio del Vero Volley arriva con il 13-13 di Rettke, mentre il sorpasso di Milano è frutto di un fallo in palleggio da parte di Carol. Time out per Barbolini e subito dopo la brasiliana “si fa perdonare” segnando il 14-14. Rettke porta avanti Milano con il colpo del 15-14, mentre un attacco out di Antropova pone fine al set (16-14) e alla partita.

Coach Barbolini post partita: “Penso che la nota positiva sia stata che non abbiamo mollato nei momenti difficili. Eravamo eravamo sotto 2-0 e stavamo perdendo 20-15 nel terzo set e quindi la partita era praticamente finita. Le ragazze invece sono state brave e punto a punto hanno recuperato. Nel tie break poi sono decisivi gli episodi e un’imprecisione, un servizio o un altro aspetto della gara può fare la differenza tra vincere e perdere. Torniamo da Milano portandoci dietro tante note positive e anche alcune cose su cui sappiamo che dovremo lavorare, dal punto di vista individuale e di squadra. Per essere la terza partita di campionato, la seconda nella quale le ragazze giocano tutte insieme, penso che siano più le cose positive che quelle negative.”

Allianz Vero Volley Milano – Savino Del Bene Scandicci: 3-2 (27-25, 25-18, 25-27, 22-25, 16-14)

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 5, Malual 2, Heyrman 2, Folie n.e., Orro 3, Parrocchiale (L1), Prandi, Rettke 13, Bajema 7, Piciocchi n.e., Sylla 9, Egonu 33, Daalderop 6, Candi 7. All.: Gaspari M.

Savino Del Bene Scandicci: Alberti n.e., Herbots 9, Zhu Ting 14, Ruddins n.e., Di Iulio, Merlo (L1), Villani 1, Ognjenovic 1, Nwakalor 18, Washington n.e., Carol 14, Antropova 19, Diop 1, Gay (L2). All.: Barbolini M.

Arbitri: Piana – Puecher

Durata: 2 h 38′ (33′, 25′, 33′, 28′, 24′)

Attacco (Pt%): 46% – 40%

Ricezione Pos% (Prf%): 62% – 71% (37% – 52%)

Muri Vincenti: 6-13

Ace: 4-5

MVP: Rettke

Spettatori: 4613