Vicopisano alla scoperta dell'ottava rima

Un ciclo di incontri che propongono di mettersi in gioco con uno stile poetico tradizionalmente usato in Toscana, che combina l'arte dell'improvvisazione con la struttura dell'ottava rima. Da martedì 24 ottobre a Vicopisano.

Un'arte antica e sempre nuova, quella dell'improvvisazione poetica: il metro è l'endecasillabo, quello di Dante, Ariosto, Tasso..ma anche di tanti poeti e autori sconosciuti, che l'hanno tenuto vivo cantando, fra le campagne e i paesi toscani, per secoli, fino ad oggi. La pratica dell'improvvisazione cantata in endecasillabi è una peculiarità della Toscana contadina e un modo per discutere "per le rime" degli argomenti più disparati, dando vita al cosidetto "contrasto", un vero e proprio confronto argomentato fra due posizioni diverse e spesso opposte, ma rigorosamente in rima, cantando. Un esercizio di stile, di retorica, di linguistica e di teatro insieme. Una tradizione viva ancora oggi.

Dal 24 ottobre quest'arte sarà alla portata di tutti, attraverso la proposta di un piccolo corso di improvvisazione poetica e di avvicinamento all'ottava rima, per poi magari entrare a far parte di questa schiera eletta di poeti improvvisatori.

Il corso è aperto a tutti senza prerequisiti: basta aver voglia di iniziare un viaggio di esplorazione linguistica ed espressiva. Il laboratorio si terrà ogni martedì dalle 19.15 alle 20.45 al circolo ricreativo L'Ortaccio di Vicopisano e prevede un primo ciclo di otto incontri.

La proposta viene dall'associazione Canto rovesciato, molto attiva sul territorio e dedita alla promozione della conoscenza del patrimonio immateriale, della socialità musicale e della cultura popolare. Gli incontri sono tenuti da Marzio Matteoli, uno dei massimi esponenti attuali dalla pratica dell'improvvisazione poetica tradizionale in Toscana. La sua presentazione la affidiamo a un'ottava:

"Suona chitarra, liuto ed arciliuto,

in poesia fa l'improvvisatore,

anche in salute non rimane muto:

l'omeopata fa e l'agopuntore.

In più fa il cantastorie e da cocciuto

per tutte queste cose nutre amore,

in queste attività sempre diviso

cosa farà da grande 'un l'ha deciso".

Prima serata di prova: martedì 24 ottobre.

Info e prenotazione dell'incontro di prova: info@cantorovesciato.it /

mob. 3494476036

Fonte: Canto Rovesciato APS