Blitz antidroga in Valdelsa, 39enne arrestato con 40 kg di sostanze di tutti i tipi

Maxi operazione antidroga nelle campagne tra Colle Val d'Elsa e Poggibonsi per un 39enne straniero, arrestato con 40 kg di droga nella sua abitazione oltre a altrettanti kg di sostanza da taglio e acetone. I carabinieri di Colle e di Poggibonsi sono intervenuti con oltre 30 unità il 13 ottobre scorso per cinturare la casa dove il 39enne viveva. Alle 16 è scattato l'allarme, all'arrivo di un furgone con il sospettato a bordo. L'uomo, alla vista dei militari, ha tentato la fuga a piedi. L'inseguimento è finito con il quarantenne che ha fatto un salto nel vuoto in un dirupo nel bosco, finendo in un'area boschiva. È stato recuperato e soccorso dai sanitari inviati dal 118, che poi lo hanno portato all'ospedale delle Scotte per le cure.

Nel dettaglio, nell'abitazione c'era un vero e proprio deposito di stoccaggio e laboratorio per la preparazione al dettaglio della droga (cocaina, hashish, marijuana, metadone, barbiturici e chetamina). I militari lo ritengono "uno dei sequestri di sostanze stupefacenti più rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, operato nell’area della Valdelsa senese". Se venduto al dettaglio, lo stupefacente avrebbe valso milioni di euro. Sempre all’interno dell’abitazione i militari hanno rinvenuto una pistola semiautomatica calibro 9x21, con matricola abrasa, e due caricatori con 30 cartucce. Per questo è stato denunciato per ricettazione.

L’arrestato è stato dapprima piantonato per 18 ore presso l’Ospedale “Le Scotte” di Siena e successivamente trasferito nel carcere di Siena. A seguito dell’udienza di convalida, tenutasi lo scorso 16 ottobre, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Siena ha convalidato l’arresto del 39enne disponendo, la misura cautelare della custodia in carcere.