La fiorentina Ludovica Ciarpaglini vince il titolo intercontinentale ISKA Muay Thai

L'atleta fiorentina Ludovica Ciarpaglini sabato 21 è stata proclamata campionessa con verdetto unanime, vincendo il titolo intercontinentale ISKA Muay Thai (-59kg) contro la francese Fadimata Amadou.

Insieme al suo Kru, Mirco Mugnaini, Ludovica ha portato a casa presso l'ASD RUA 67 di Firenze la cintura e ha ringraziato sui profili social il sostegno ricevuto.

L'evento si è tenuto a Pisa, in occasione di "The night of Siam 6" organizzato da Simone Benedettini.