Una collana per raccogliere le mostre green allestite a Castelfiorentino

Una nuova collana che racconta il percorso delle mostre green a Castelfiorentino. Si intitola “Mostra diffusa” la collana di libri d’arte che sarà oggetto di presentazione alla Biblioteca Comunale “Vallesiana” (fondo antico) venerdì 27 ottobre, alle ore 17.00. Interverranno Claudia Centi (Vicesindaco con delega alla Cultura), Don Alessandro Lombardi (Preposto di Castelfiorentino), Maria Vittoria Gozio (curatrice delle mostre diffuse e delle pubblicazioni), Davide Dall’Osso e Brunivo Buttarelli (artisti) e Serena Vanni (associazione Cetra).

La nuova collana nasce per riunire le tre pubblicazioni dedicate alle mostre diffuse sul territorio di Castelfiorentino realizzate negli ultimi quattro anni, che hanno avuto come protagonisti Davide Dall’Osso con l’installazione diffusa “Lo spazio per essere” (2019), sculture create attraverso l’impiego di scarti di polimeri plastici, Antonio Massarutto con “Urban Soul” (2020-2021), incentrata sugli animali di tutto il mondo, e infine Brunivo Buttarelli con “Affioramenti” (2022), che racconta l’infanzia del nostro pianeta.

Scorrendo le pagine dei vari volumi, si percepisce subito la contaminazione che gli artisti coinvolti nel progetto hanno saputo instaurare nel legame virtuoso tra arte e riciclo, tra creatività e il recupero di scarti di diversi materiali (dalla plastica alla carta, dal metallo alla pietra) inserendo il loro percorso artistico nello spazio cittadino, nel territorio, nel circuito dell’economica circolare e del green.

Ogni volume della collana è stato concepito per raccontare le opere e i luoghi cittadini che queste opere ospitano. Luoghi culturali e punti di riferimento quotidiani della comunità. Dal museo BEGO al Teatro del Popolo; dalla piazza del Municipio (piazza del Popolo) alle vie del centro storico; dalla Biblioteca Comunale “Vallesiana” al Parco “Piovanelli”.

I volumi offrono anche un’ampia panoramica del territorio, una combinazione di immagini delle sculture e un reportage della città che si valorizzano vicendevolmente attraverso un importante percorso fotografico tenuto dal fotografo Andrea Lisi e dal Gruppo fotografico “Giglio Rosso” di Castelfiorentino

Ideata e curata da Maria Vittoria Gozio, la collana è stata realizzata all’interno del Progetto “Metamorfosi” promosso dal Comune di Castelfiorentino in collaborazione con l’associazione culturale C.E.T.R.A e l’Atelier Dall’Osso.

"Con questa collana – sottolinea il Vicesindaco, Claudia Centi – si documenta il percorso avviato a Castelfiorentino quattro anni fa con la prima mostra diffusa sul territorio di Davide Dall’Osso, incentrata sul concetto di economia circolare, cui hanno fatto seguito quelle di Antonio Massarutto e Brunivo Buttarelli. Un percorso che non si è ancora concluso – precisa Centi – in quanto abbiamo gettato un seme che ci auguriamo possa germogliare e dare buoni frutti nei prossimi anni. Una collana che documenta non solo l’attività artistica ma anche quella laboratoriale, che prosegue ancora oggi con i bambini, con i ragazzi, le RSA e i centri come “La Ginestra”, conferendo pertanto a tutto il progetto non solo un valore culturale ed educativo, ma anche sociale e di attenzione al territorio a trecentosessanta gradi".

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa