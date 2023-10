Osterie d’Italia 2024, i riconoscimenti Slow Food per 28 ristoranti in Toscana

Torna lo storico sussidiario del mangiarbere all'italiana: presentata al Teatro Elfo Puccini di Milano il 23 ottobre e disponibile in tutte le librerie e sullo store online di Slow Food Editore dal 25 ottobre, la trentaquattresima edizione di Osterie d'Italia racconta la ristorazione italiana più autentica e di qualità attraverso le visite e le recensioni di più di 240 collaboratori sparsi in tutta Italia, in una rete fitta e capillare. L’app di Osterie d’Italia 2024, inoltre, sarà disponibile per Android e iOS dall’8 novembre, in italiano e, per la prima volta, in inglese.

Sono 1752 i locali segnalati nell’edizione 2024: il numero delle Chiocciole distribuite per regione varia sensibilmente portando la Campania a essere la regione con il maggior numero di locali chiocciolati (39), seguita dalla Toscana (28) e dal Piemonte (26).

Queste le chiocciole della Toscana.

Nonno Cianco - Abetone Cutigliano (PT)

Il Cappello di Paglia - Anghiari (AR) nuova chiocciola

Aiuole - Arcidosso (GR)

La Lina - Bagnone (MS)

Il Tirabusciò - Bibbiena (AR)

Quinto Quarto - Camaiore (LU)

Il Grillo è Buoncantore - Chiusi (SI)

La Solita Zuppa - Chiusi (SI)

Osteria del Teatro - Cortona (AR)

Leonardo Torrini - Firenze (FI) inserto - nuova chiocciola

Osteria dell’Enoteca - Firenze (FI)

La Burlanda - Fosdinovo (MS)

Mangiando Mangiando - Greve in Chianti (FI)

Oste Scuro - Grosseto (GR)

Azzighe-Osteria a Metà - Livorno (LI)

Il Mecenate - Lucca (LU)

Da Roberto Taverna in Montisi - Montalcino (SI)

Belvedere - Monte San Savino (AR)

Locanda Agricola Posapiano - Montecarlo (LU) nuova chiocciola

La Ciottolona - Montieri (GR)

L’Oste Dispensa - Orbetello (GR)

Peposo - Pietrasanta (LU) nuova chiocciola

La Bottegaia - Pistoia (PT)

Caveau del Teatro - Pontremoli (MS)

La Tana degli Orsi - Pratovecchio Stia (AR)

Antico Ristoro Le Colombaie - San Miniato (PI)

Il Conte Matto - Trequanda (SI)

Buonumore - Viareggio (LU)