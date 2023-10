Rapina giovane in auto e la colpisce, denunciato

I carabinieri di San Giovanni alla Vena hanno denunciato in stato di libertà una persona per rapina impropria. Il fatto è avvenuto lungo la strada Vicarese, nel comune di Vicopisano, dove un uomo, introdottosi nell’abitacolo di un’autovettura - condotta da una giovane, intenta ad effettuare una manovra per uscire da un parcheggio - ha preso il portafogli dalla borsa adagiata sul sedile accanto la vittima. Il soggetto si è allontanato velocemente, ma la donna si è posta all’inseguimento con la propria autovettura riuscendo a raggiungerlo e farlo desistere dal suo intento, recuperando la refurtiva. L’uomo, allo scopo di guadagnare la fuga, ha procurato alla vittima anche delle lesioni da escoriazioni. Successivamente, a conclusione di serrate indagini condotte dai carabinieri, è stato possibile individuarlo e denunciarlo.