Serie B Interregionale, l'Etrusca condannata all'overtime

È servito un overtime per decretare la squadra vincitrice della 4ª giornata del girone B della Serie B Interregionale fra La Patrie e la Cantini Lorano.

Una partita fatta di alti e bassi, una partita di allunghi e rientri, una partita che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i tifosi accorsi al Pala Crédit Agricole!

Un primo parziale in sordina, fatto di canestri e contro-canestri sembra non far intendere chi voleva avere la meglio (14-14 dopo 10’).

La seconda frazione è invece totalmente diversa dove la via del canestro è difficilissima per Capozio e compagni al contrario degli ospiti che ingranano la 5a e grazie all’esperienza di Ingrosso si portano sulle 10 lunghezze di vantaggio all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi la musica non sembra cambiare, i legnaioli sempre in controllo e chirurgici dalla distanza non mollano la presa… fino a che il nostro “Bella” si carica la squadra sulle spalle e, con un terzo quarto personale da 12 punti (16 a fine del match) riavvicina la due squadre (49-53).

Il primo sorpasso biancorosso arriva a 6’ dal termine grazie alle giocate del cecchino Jovanovic e dell’onnipresente Lovato. D’ora in poi è stato un susseguirsi di botta e risposta fra le due squadre: il punteggio è +1 Etrusca a 13” dal termine. Il possesso decisivo nelle nostre mani viene clamorosamente regalato ai legnaioli che si guadagnano due tiri liberi: Nikoci sulla lunetta fa 1 su 2 e manda le due squadre ai supplementari!

Un supplementare di marca giallo-blu condanna Martelloni e Co. alla sconfitta, rimandando così, anche la prima vittoria davanti al pubblico Sanminiatese.

Coach Martelloni: “Intanto vorrei ringraziare il pubblico di San Miniato che ci sta sostenendo davvero e purtroppo non siamo riusciti a cogliere la prima vittoria davanti a loro, se lo sarebbero meritato. Il finale ci ha condannato e potremmo parlare degli episodi finali per ore. Di sicuro nelle ultime due partite abbiamo prodotto dai 15 ai 20 tiri dal campo in più rispetto agli avversari ma in entrambe le partite siamo andati sotto 13 e addirittura ieri sotto 18 a inizio terzo quarto nei primi 25 minuti. Prendiamolo come un piccolo campanello di allarme, dobbiamo capire perché stiamo approcciando male le partite e su questo lavorare come priorità nelle prossime settimane. Il fatto però che riusciamo sempre a finire bene terzo e quarto quarto è indice che la squadra ha un'anima forte e che la nostra condizione fisica è eccellente, questi dovranno essere i punti di forza da rafforzare. Niente drammi e continuare a lavorare, personalmente sono ottimista nonostante la sconfitta.”

Prossimo impegno, domenica 29 ottobre alle ore 18:00, al PalaBetti di Castelfiorentino dove ad aspettarci ci sarà una squadra agguerrita e con tanta voglia di riscatto.

La Patrie Etrusca Basket - Cantini Lorano Olimpia Legnaia 81-87 d1ts (14-14, 25-35, 49-53, 70-70, 81-87)

Arbitri: Antonelli di Spoleto (PG) e Pedini di Corciano (PG)

La Patrie Etrusca Basket: Lovato 19, Jovanovic 19, Menconi 12, Capozio 8, Cravero 2, Bellachioma 16, Ndour 5, Bellavia, Speranza, Castaldi ne, Ermelani ne, Scardigli ne. Coach: Martelloni Ass. Latini e Meucci.

Cantini Lorano Olimpia Legnaia: Merlo 17, Sakellariou 13, Ingrosso 11, Bruno 4, Scampone 4, Mascagni 19, Nikoci 9, Cherubini 7, Giannozzi 3, Iobstraibizer, Del Secco, Mazzerelli ne. Coach Zanardo Ass. Armellini e Nudo.