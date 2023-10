Albero cade su abitazione a Stazzema: nessun ferito

Una pianta ad alto fusto è caduta sul tetto di un'abitazione a Stazzema. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco di Pietrasanta, che hanno rimosso il grande albero. Per le operazioni è stato necessario l'intervento di un'autogrù e una piattaforma aerea, per consentire la messa in sicurezza della pianta. L'abitazione ha subito danni al solaio di copertura.

Intanto prosegue, fino alla mezzanotte di oggi venerdì 27 ottobre, il codice giallo per pioggia, vento e mareggiate.