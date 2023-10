Cadavere in spiaggia con grossa ferita alla gamba, il ritrovamento a Marina di Massa

Trovato un cadavere a Marina di Massa nella notte tra ieri e oggi sulla spiaggia davanti piazza Bad Kissingen. La vittima è un uomo di 50 anni circa, di cui non sono note le generalità. La scoperta è stata fatta a mezzanotte da un passante. Pare che il corpo avesse una grossa ferita da taglio alla gamba. I sanitari inviati dal 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso, non è chiaro a quando risale la morte. Polizia e carabinieri si stanno occupando del caso.