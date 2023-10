In auto con 20 confezioni di profumi contraffatti, scoperti nell'Aretino

Trovati su un'auto a noleggio con 20 confezioni di profumi contraffatti che avrebbero potuto rendere 2.500 euro. I carabinieri di Sansepolcro hanno sequestrato il tutto a due ragazzi napoletani durante un controllo stradale. I due non erano commercianti e non avevano una bolla di accompagnamento o una ricevuta di acquisto per il possesso di quei profumi. Dopo approfondimenti è emerso che le griffe riportate nelle confezioni in realtà erano coontraffatte.