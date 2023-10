Incendio a Torre del Lago, metà stabilimento balneare in fumo

Grosso incendio allo stabilimento balneare Bruri a Torre del Lago (Viareggio) avvenuto questa notte. I vigili del fuoco di Viareggio, Lucca e Pietrasanta sono dovuti intervenire con altre due autobotti. E' stato possibile salvare metà dello stabilimento, ma a andare in fumo sono state le cabine e l'area ristoro. Sono servite 3 ore circa, dall'una alle quattro, per terminare il servizio. Il titolare dello stabilimento balneare è stato allertato nella nottata. Tra le cause dell'incendio, secondo quanto si apprende, potrebbe esserci quella di un corto circuito dovuto anche al maltempo.