La strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” è temporaneamente chiusa nel comune di Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, per alberi caduti a causa del maltempo. Le squadre Anas stanno operando da questa mattina per sgomberare la carreggiata e ripristinare la circolazione in sicurezza entro la serata di oggi. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.