Maltempo, diversi alberi caduti su strada in zona Seimiglia

Aggiornamenti sulla situazione maltempo. Nella nottata si sono registrati fenomeni di caduta di piante, specialmente nella zona delle Seimiglia. Tutti gli alberi sono posti in proprietà private.

Ad essere interessate sono state via Benefizio e località Patacchi a Santa Maria Albiano, via Seimiglia a Fibbiano, via Norcini a Gombitelli e via Frascalino a Montemagno. Una fronda di albero ha intralciato la viabilità anche su via Lucchesi in direzione Pedona. Nella mattinata, l’Amministrazione si è subito attivata per ripristinare la completa fruizione e garantire la sicurezza delle strade, con la rimozione degli alberi d’intralcio.

La situazione, al netto di eventuali peggioramenti meteorologici, è ad ora sotto controllo. Il Sindaco, però, richiama al dovere i proprietari delle aree prospicienti alle strade collinari. “Le piante cadute stanotte sorgevano tutte in aree private: in passato il Comune è stato spesso flessibile e comprensivo, consapevole della difficoltà di intervenire per mettere in sicurezza terreni come quelli – racconta il Primo Cittadino Pierucci -. Più volte abbiamo sollecitato e intimato la pulizia di aree pericolose con apposite ordinanze, ma abbiamo purtroppo riscontrato un’assoluta noncuranza e mancanza di volontà nel collaborare da pare di tali soggetti. La sicurezza pubblica è e rimane una priorità e abbiamo il dovere di garantirla: d’ora in poi l’Amministrazione non sarà più tollerante di fronte a tanta negligenza, che è poi causa di pericoli come quelli di stanotte”.

Fonte: Ufficio Stampa