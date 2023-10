Tumore al seno, riorganizzata la Radiologia Senologica aziendale dell'Asl Toscana Centro

Un obiettivo comune: potenziare le attività di screening e diagnostica legate all’individuazione del tumore al seno, fenomeno sempre più frequente nelle donne che registra inoltre un significativo abbassamento dell’età di insorgenza verso le fasce più giovani. Con questo obiettivo l’Azienda USL Toscana Centro ha riorganizzato la Radiologia Senologica aziendale assegnando ad ogni territorio un referente.

Su Prato, dove il servizio di screening oncologico viene svolto da gennaio di questo anno presso il Centro Eliana Martini in via Galcianese n° 93/12, la struttura è stata assegnata alla dottoressa Anna Cruciani che ha un’esperienza pluriennale nella diagnostica senologica per immagini e già lavora presso la SOC di Radiodiagnostica afferente al Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell’Azienda il cui direttore, dottor Maurizio Bartolucci, svolgerà un ruolo da coordinatore della rete di Radiologia Senologica a livello aziendale.

“Attraverso il programma di screening, in base al comune di appartenenza, le donne vengono invitate tramite lettera postale a sottoporsi gratuitamente ad una mammografia, che viene valutata e refertata da medici esperti. La mammografia rappresenta l’esame più appropriato e raccomandato dalle linee guida per evidenziare precocemente la presenza di anomalie sospette per tumore, e si è dimostrata efficace nel salvare molte vite.” – dichiara la dottoressa Anna Cruciani sottolineando come “Il numero di mammografie di screening di primo livello effettuate nel corso del 2022 a Prato è di 10.064 mammografie e già 8.341 nei primi 9 mesi del 2023 presso la nuova sede di via Galcianese. La struttura offre inoltre prestazioni di secondo livello come ecografie, tomosintesi, biopsie sotto guida ecografica e stereotassica ed, in caso di neoplasia mammaria accertata, eroga anche prestazioni di terzo livello come la risonanza magnetica mammaria e presto sarà possibile effettuare anche la mammografia con mezzo di contrasto (CEM)”.

Il range d’età per accedere allo screening gratuito è quello delle donne dai 45 ai 74 anni. Questo target di donne viene invitato tramite una lettera ad effettuare lo screening mammografico (le donne dai 45 e i 49 anni con cadenza annuale, quelle dai 50 ai 74 anni con cadenza biennale).

Anche la direttrice della Società della Salute pratese, Lorena Paganelli, sottolinea come questa nuova organizzazione “permetterà di ragionare in un’ottica di rete, ma anche di vicinanza alle persone prese in carico sui singoli territori, potenziando le azioni messe in atto fino ad ora.” ricordando quanto sia importante l’attività di screening oncologica che permette una diagnosi precoce quando i sintomi del cancro ancora non si sono manifestati ed il tumore è nella fase iniziale.