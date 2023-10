Ponte di Ognissanti, in Toscana prenotati oltre 490mila pernottamenti

Tasso di occupazione delle strutture ricettive online è pari al 69%. Lo dice Confesercenti Toscana

Presidente Gronchi: "Anche se non si registra il tutto esaurito, le molteplici forme di turismo premiano la Toscana"

Il ponte di Ognissanti non farà registrare il tutto esaurito in Toscana, ma la rilevazione sui principali portali di prenotazione delle strutture ricettive le previsioni sono positive, anche se con valori più bassi di quelli rilevati nel 2022. Nel periodo che va dal 28 ottobre al 1° novembre, infatti, sono attesi oltre 490mila pernottamenti, con un tasso di occupazione delle strutture ricettive disponibili online pari al 69%. A dichiararlo è Confesercenti Toscana sulla base dell’indagine realizzata dal Centro Studi Turistici.

In questo fine settimana le destinazioni che registrano il maggior afflusso di turisti saranno le principali città d’arte, ma anche le località rurali, di collina e le aree termali. Seppur in maniera differenziata tutte le tipologie di prodotti beneficeranno del movimento dei vacanzieri. In particolare, il tasso di occupazione rilevato per le strutture ricettive delle città d’arte si attesta al 79%. Meno inteso il flusso di prenotazioni verso le località costiere, con tassi di occupazione attesi del 58%. Stessa tendenza anche per le località montane che si attestano al 56% di occupazione. Invece, per le località termali e collinari i tassi rilevati sono rispettivamente del 65% e del 70%.

Tipologia turistica Tassi di occupazione al 26/10/2023 Media Città d'arte 79% Media Località costiere 58% Media Località termali 65% Media Località montane 56% Media Località rurali e collinari 70%

In generale il movimento dei visitatori si distribuirà in tutte le aree della regione, anche se per la fascia costiera i tassi di saturazione si fermerebbero al di sotto dei valori medi, ad eccezione dell’Isola d’Elba. Un trend migliore risulterebbe, invece, per le aree del Valdarno, della Val d’Elsa, della Val d’Orcia e della Val di Chiana. Invece, un livello di prenotazioni al di sopra del valore medio regionale è stato registrato per il Mugello e il Chianti.

Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana

"I dati registrati per il ponte di Ognissanti raccontano ancora un periodo di incertezza nella partenza del turismo autunnale. Il buon andamento delle prenotazioni in aree come il Mugello e il Chianti fa da contraltare a prenotazioni più deboli sulla costa, ad eccezione di un buon andamento dell'Isola d’Elba - afferma Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana -. È presto per capire l'andamento effettivo della stagione e ovviamente gli avvenimenti internazionali faranno sentire il loro peso, ma intanto osserviamo nuovamente il fatto che le tante forme e luoghi del turismo della nostra regione sono il vero volano che permette alla Toscana di essere tra le mete più ambite da turisti italiani e stranieri in ogni momento dell'anno".

Aree regionali Tassi di occupazione al 26/10/2023 Aree regionali Tassi di occupazione al 26/10/2023 Chianti 72% Versilia 59% Val d'Orcia 63% Costa della Maremma 52% Val di Chiana 62% Costa degli Etruschi 58% Val d’Elsa 67% Isola d'Elba 69% Mugello 90% Lunigiana 55% Garfagnana 59% Valdarno 65% Costa Apuana 62% Toscana 69%

Lucca sul podio insieme a Parigi e Roma tra le mete più gettonate

Il portale di prenotazione di case e appartamenti vacanze Holidu, tra i più noti e utilizzati d’Europa, ha stilato la classifica delle top 30 destinazioni continentali scelte dagli italiani per l’imminente ponte di Ognissanti 2023.

Sul podio di questa speciale graduatoria, insieme a Roma e Parigi, rispettivamente prima e terza, c’è Lucca al secondo posto. Nell’articolo di UpDay News, che ha ripreso la classifica si legge: "Oltre alle grandi città estere, anche tra quelle nostrane prevalgono i grandi centri, come dimostrato da Roma che vince questa classifica grazie al suo irresistibile fascino da città eterna che è in grado di emanare in qualsiasi periodo dell’anno. È invece un piccolo centro la città seconda classificata ossia Lucca, forte dell’evento dedicato al mondo dei fumetti che l’ha resa nota ed amata negli anni dagli appassionati del genere e non solo".

"La dimensione internazionale di Lucca è ormai un fatto oggettivo – commenta l’assessore Santini – Questo ennesimo importante risultato, per certi versi prevedibile vista la portata di un evento come Lucca Comics & Games, ma assolutamente non scontato, segna una continuità importante con i recenti trend che vedono la città in grande ascesa tra le mete più ambite a livello continentale e non solo. L’attenta e ampia strategia di promozione territoriale messa in atto – prosegue – si pone infatti l’obiettivo di rendere Lucca una meta attrattiva 12 mesi all’anno, valorizzando le proprie eccellenze ed avvicinando così un turismo sempre di maggior qualità. La strada intrapresa pare essere quella giusta e certi risultati non fanno che accrescere la consapevolezza di una città che, per potenzialità culturali e attrattive, può ambire a traguardi e obiettivi sempre più importanti".