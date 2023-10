Affitta all'Elba una casa vacanze che non esiste: denunciato per truffa

Arrivati all'appartamento affittato per le vacanze, hanno però scoperto che non esisteva. Vittime della truffa all'Isola d'Elba tre turisti, che si sono rivolti ai carabinieri di Porto Azzurro che, a conclusione delle indagini, hanno identificato il responsabile. Si tratta di un 50enne milanese, con precedenti di polizia, denunciato per truffa.

Secondo la ricostruzione l'uomo si sarebbe spacciato, anche tramite la pubblicazione di foto, per il proprietario di un appartamento all'Elba e avrebbe inserito un annuncio di affitto estivo su internet. Ma l'appartamento in realtà non esisteva e a farne le spese sono stati tre turisti, residenti in varie parti d'Italia, che avevano contattato il sedicente proprietario. Quest'ultimo, confermata la disponibilità dell'immobile per 15 giorni come richiesto, ha persuaso le vittime a versargli un bonifico di 1000 euro a garanzia della prenotazione. Versata la caparra, dopo un sopralluogo i turisti avrebbero scoperto che l'abitazione a Porto Azzurro non esisteva e avrebbero tentato, inutilmente, di contattare il finto proprietario che nel frattempo si era reso irreperibile.