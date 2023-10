Forte perturbazione in arrivo: è allerta arancione in Toscana

Una nuova intensa perturbazione interesserà la Toscana a partire dalla serata e per tutta la giornata di domani lunedì 30 ottobre. La protezione civile regionale chiede a tutti la massima attenzione nelle aree oggetto di allerta perché i modelli previsionali evidenziano un quadro metereologico molto critico che porterà, probabilmente, eventi di piena significativi anche sui corsi d’acqua principali.

Nel dettaglio delle previsioni: Piogge e temporali anche di forte intensità sono previsti, a partire dalle prime ore della giornata, nelle zone di nord-ovest e sulla costa. Questi fenomeni tenderanno poi ad estendersi nel corso della giornata anche all'interno della regione, dove potranno verificarsi, nel pomeriggio intensi temporali.

Alle piogge intense potranno accompagnarsi grandinate e colpi di vento che saranno particolarmente forti in Arcipelago, Appennino e lungo la costa centro-settentrionale. Il mare sarà molto mosso fino ad agitato a sud dell'Elba.

A seguito di queste previsioni la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idraulico, idrogeologico e temporali forti valido per tutta la giornata di domani per tutte le province toscane con l'eccezione delle zone Val Tiberina, Casentino e Valdichiana per le quali è stato emesso un codice giallo.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Allerta arancione, le previsioni per Firenze e dintorni

Pioggia, possibili temporali violenti, rischio idraulico sul cosiddetto 'reticolo minore' che riguarda i corsi d'acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle.

Alle 7 di domani, lunedì 30 ottobre, scattano a Firenze una serie di allerte meteo che si con concluderanno alle 24 dello stesso giorno. In particolare dalle 7 alle 17 è previsto il codice giallo, dalle 17 alle 24 quello arancione.

Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Previsioni meteo (fonte Centro funzionale regionale)

Oggi, domenica, perturbazione in avvicinamento con interessamento della Toscana a partire dalla serata e per tutta la giornata di domani.

PIOGGIA: dalla tarda serata di oggi, domenica, precipitazioni anche a carattere temporalesco, insistenti sulle zone di nord-ovest e fascia costiera. Nella prima parte di domani le precipitazioni, a prevalente carattere di temporale anche forte, tenderanno a interessare principalmente le zone di nord-ovest e costa per poi estendersi verso l'interno della regione nel pomeriggio con temporali intensi.

Cumulati medi e massimi nella giornata di domani, lunedì:

medi - fino ad abbondanti (o superiori su porzioni limitate di territorio) nel nord-ovest della regione, fino a significativi sulla fascia costiera centrale e su alcune sub-aree settentrionali dell'Appennino, generalmente non significativi o significativi altrove (fatta eccezione per le aree più interne dove risulteranno non significativi).

massimi - fino a molto elevati sui rilievi del nord-ovest, attorno a elevati localmente sulla fascia costiera settentrionale e su porzioni limitate delle restanti zone settentrionali, non elevati o elevati nel pomeriggio di domani sulle zone interne, più probabilmente quelle centro-settentrionali; sulle zone più orientali valori più bassi non elevati o non segnalati. Intensità massima oraria moderata o forte.

TEMPORALI: nella tarda serata di oggi, domenica, attesi forti temporali sulle zone di nord-ovest e sulla fascia costiera centro-settentrionale e Arcipelago; possibili colpi di vento e grandinate. Domani già dalle prime ore attesi temporali forti sulle zone di nord-ovest e lungo la fascia costiera. A partire dal pomeriggio graduale estensione dei temporali forti al resto della regione. Possibili colpi di vento e grandinate.

VENTO: oggi, domenica, venti forti di Scirocco lungo al fascia costiera e in Arcipelago con raffiche fino a 70-80 km/h circa. Nelle zone interne occasionali raffiche da sud fino a circa 40-60 km/h. Domani, venti forti di Scirocco sulla fascia costiera e aree adiacenti, Arcipelago, rilievi appenninici e zone sottovento con raffiche fino a 70-90km/h. Nelle restanti aree possibili raffiche fino a circa 40-60 km/h. Rotazione a sud-ovest nella serata di domani con possibile ulteriore rinforzo di Libeccio lungo la costa centro-settentrionale.

Provincia di Lucca, le zone in allerta arancione

L’allerta scatta alla mezzanotte di oggi (domenica 29) fino alle 23:59 di lunedì 30.

Le zone interessate dall’allerta arancio sono tutte quelle comprese nella provincia di Lucca: S1, S2, S3, V e corrispondenti, rispettivamente, al bacino del Serchio-Garfagnana-Lima, al bacino del Serchio di Lucca, al Serchio costa e alla Versilia, nonché alla zona A4 (comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio).

Le previsioni parlano di una perturbazione in avvicinamento che interesserà la Toscana a partire dalla serata di oggi e per tutta la giornata di domani. Già nella tarda serata di domenica, quindi, si potranno avere precipitazioni, anche a carattere temporalesco, insistenti soprattutto nelle zone di nord-ovest e sulla fascia costiera. Nella prima parte di domani, le precipitazioni a prevalente carattere di temporale anche forte, tenderanno a interessare principalmente le zone nord-ovest e la costa, per poi estendersi verso l’interno della regione nel pomeriggio.