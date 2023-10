Cade da un ponte mentre raccoglie le olive

Un 72enne è stato portato in ospedale con l'elisoccorso dopo una caduta da un ponte. Secondo quanto appreso l'uomo è caduto mentre coglieva le olive in un terreno di proprietà, salvandosi per miracolo. Il fatto è avvenuto a Capolona, nell'Aretino, lunedì 30 ottobre.

Raggiunto dal personale dell'emergenza sanitaria che lo ha stabilizzato e dai vigili del fuoco che con tecniche speleo alpino fluviale lo hanno recuperato lungo l'argine del torrente, il 72nne poi è stato portato in ospedale da Pegaso. In corso indagini per capire la dinamica dell'accaduto.