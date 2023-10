Giornata di studio su Don Lorenzo Milani a Montespertoli e Barbiana

Un evento in memoria di Don Lorenzo Milani si terrà sabato 4 novembre presso la Villa La Gigliola a Montespertoli, la dimora in cui Don Milani ha trascorso molti anni della sua vita. L'evento sarà incentrato sulle radici biografiche e spirituali delle scelte di vita e di pensiero di Don Milani, esplorando il suo percorso dalla giovinezza fino agli ultimi anni trascorsi a Barbiana.

La giornata prevede il seguente programma: alle ore 15:30 si terrà una visita guidata presso la Villa La Gigliola. La visita attraverserà alcuni luoghi significativi della villa sarà condotta dalla storica e scrittrice Stefania Di Pasquale, con l'assistenza di Jacopo Stefani. Durante la visita, ci sarà così l'opportunità di scoprire dettagli unici sulla vita di Don Milani.

Dopo la visita guidata, la scrittrice Stefania Di Pasquale, con un'introduzione di Giuseppe Cecconi, condurrà un momento di condivisione e discussione della vita e dell'eredità di Don Milani.

Alle ore 17:30 sarà proiettato il docufilm “Barbiana ’65 – La lezione di Don Milani”, realizzato dal regista Alessandro D'Alessandro. Il regista sarà presente per condividere le sue esperienze e le motivazioni dietro la creazione di questo straordinario film, che racconta come mai prima l'esperienza di Don Milani mentre insegnava ai suoi alunni di Barbiana. Anche la Direzione della Casa di Produzione Felix Film parteciperà all'evento.

Il film, già proiettato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, nasce dal recupero del materiale girato dal regista Angelo D'Alessandro nel dicembre 1965 a Barbiana, ritrovato dal figlio Alessandro dopo la morte del padre. D'Alessandro era stato l'unico negli anni a ricevere da Lorenzo Milani il permesso di riprendere lui e la scuola. Ad oggi è l'unico documento esistente con don Milani in scena a narrare, parlare, spiegare insieme ai suoi alunni.

Per concludere la giornata, sarà possibile partecipare a un apericena he offrirà prelibatezze preparate con prodotti dell'azienda agricola locale. Per informazioni e prenotazioni sull'apericena, si prega di chiamare la Villa al numero: 349 4665135

Fonte: Ufficio Stampa