Musei Toscana, tre sui primi cinque sono dell'Università di Pisa

I musei universitari di Pisa si aggiudicano tre dei primi cinque posti nella graduatoria di merito con cui la Regione Toscana ha assegnato i contributi a 113 musei ed ecomusei di rilevanza regionale, con il primo posto all’Orto e Museo Botanico, il secondo posto al Centro di Ateneo Museo di Storia Naturale e il quinto posto al Museo della Grafica.

Nella valutazione sono stati presi in considerazione vari parametri, tra cui: le dotazioni fisse dei musei, i servizi di accoglienza, il numero di visitatori, il numero di utenti on-line, le attività educative in presenza e on-line, gli eventi rivolti al pubblico in presenza e on-line, le attività di studio e ricerca e le ore di apertura al pubblico.

Tripletta importante per i musei di Ateneo nel loro ultimo anno di permanenza tra i musei ed ecomusei accreditati dalla Regione Toscana, una permanenza decennale che risale al 2012 per il Centro di Ateneo Museo di Storia Naturale e per il Museo della Grafica e al 2014 per l’Orto e Museo Botanico.

A partire dal 2023 l’Orto e Museo Botanico, il Centro di Ateneo Museo di Storia Naturale e il Museo della Grafica, in quanto musei universitari, hanno presentato domanda di accreditamento al nuovo Sistema Museale Nazionale in base alla procedura prevista dal Ministero della Cultura per i musei statali.

La richiesta per l’accreditamento nazionale comporterà quindi, a partire dal 2023, l’esclusione dal novero dei musei di rilevanza regionale, ma questo non significherà la cessazione della proficua collaborazione che ormai da oltre dieci anni contraddistingue i rapporti fra i musei e la Regione Toscana che proseguirà nell’attività di promozione delle attività espositive, educative e divulgative dei musei di Ateneo.

Fonte: Università di Pisa