Triathlon alla primaria di Sovigliana, al via il Centro Scolastico Sportivo

Venerdì scorso è partito il Centro Scolastico Sportivo alla Scuola Elementare "S. Aleramo" di Spicchio Sovigliana (Vinci), all’interno del quale sarà attivato un Gruppo Sportivo di Triathlon Giovanile. Un’ottima iniziativa avviata dalla Scuola per favorire l’attività fisica grazie alla collaborazione con un’importante società sportiva come Firenze Triathlon.

"Si tratta di un’iniziativa che permetterà ai bambini delle classi quarte e quinte di frequentare direttamente presso la loro scuola, un gruppo di allenamento di triathlon per due giorni alla settimana in orario extrascolastico pomeridiano. I bambini potranno svolgere allenamenti di bici e corsa restando all’interno della scuola, in tutta sicurezza" afferma la responsabile del progetto Katia Maurizi, che curerà anche gli allenamenti sul campo essendo in possesso dei titoli e dell’esperienza necessaria.

"Già l’anno scorso i bambini della scuola hanno frequentato i quattro moduli del progetto "Il Triathlon entra a scuola", restando molto soddisfatti sia delle attività che del rapporto con i tecnici. Dunque, quest’anno sono stati molto felici di partecipare a questo gruppo sportivo, ed anche le famiglie hanno manifestato un interesse positivo" dice la referente per le attività motorie della scuola, Monica Voli.

All’inaugurazione del nuovo progetto erano presenti anche Fabio Ninci, responsabile tecnico della società e Gianni Mosella, vicepresidente. "Il Firenze Triathlon è molto felice di contribuire attivamente alla promozione del triathlon tra i più piccoli. Come Scuola di Triathlon Federale riconosciuta da Fitri, abbiamo già un settore giovanile con sede ad Empoli e Firenze, ed il nostro impegno verso questo nuovo progetto vuole essere concreto, per questo abbiamo regalato due bici alla scuola che saranno utilizzate dai ragazzi del Gruppo Sportivo di Triathlon".

I ragazzi del Gruppo Sportivo di Triathlon saranno seguiti negli allenamenti da uno dei tecnici della società, ed i giovanissimi aspiranti triatleti potranno far parte a tutti gli effetti del settore giovanile della società.

Fonte: Firenze Triathlon - Ufficio Stampa