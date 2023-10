A Fucecchio la mostra degli studenti sulla sicurezza sul lavoro

E' stata inaugurata questa mattina la mostra fotografica nata dal concorso "Scatta la Sicurezza" promosso dall'ANMIL (Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi del Lavoro) e che ha visto la partecipazione di tanti studenti di Fucecchio. Il concorso, infatti, era rivolto agli studenti delle scuole superiori, a quelli delle classi terze delle scuole medie e delle classi quinte delle elementari. Nella sala consiliare all'inaugurazione sono intervenuti la vicesindaca di Fucecchio Emma Donnini, il vicepresidente nazionale dell'ANMIL David Magini, il presidente provinciale Evaretto Niccolai, le dirigenti dei due istituti scolastici Genny Pellitteri e Angela Surace e il fotografo e presidente di giuria del concorso, Nicola Cioni. L'apertura della mostra è stata una vera e propria festa con i bambini e le bambine delle classi 5A e 5B della scuola primaria “Pascoli” che hanno vinto il premio riservato alle scuole elementari. I premi delle altre due categorie sono andati alla classe 3G della scuola media “Montanelli Petrarca” e alla classe 3C indirizzo Moda dell'istituto superiore “Checchi”.

Nella saletta adiacente la sala consiliare le fotografie degli studenti sul tema della sicurezza resteranno esposte fino al prossimo 10 novembre e saranno visitabili negli orari di apertura del palazzo comunale (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30, il martedì e giovedì fino alle 18,30). Tutti gli intervenuti hanno espresso particolare apprezzamento per i lavori realizzati dagli studenti e per l'impegno con cui i docenti hanno seguito i loro alunni in un percorso fatto di incontri, conoscenza e creazione.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa