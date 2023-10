Badante picchia 87enne, i carabinieri di Altopascio l'arrestano

Una badante 46enne è stata arrestata in flagranza di reato per maltrattamenti ai danni dell'anziana 87enne che aveva in cura. I carabinieri di Altopascio hanno provveduto all'arresto della donna marocchina. L'indagine è nata dal sospetto di un'amica dell'anziana che si era rivolta ai militari perché aveva visto la donna dimagrita e con dei lividi sul corpo. Visti i sospetti, è stato possibile installare delle telecamere all'interno dell'abitazione. In pochi giorni è stato ricostruito il quadro di continue vessazioni, con schiaffi, spintoni e strattoni verso l'anziana, che non era in grado neppure di poter consumare regolarmente pranzo e cena. Ieri alle 12.30 i carabinieri hanno fatto irruzione e hanno arrestato la 46enne, trasferendola nel carcere di Pisa. L'anziana ora è stata affidata alle cure dei sanitari inviati dal 118 e dei figli.