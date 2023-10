Capannoli nell'èlite della danza: gli atleti della Scuola Sensazione di Movimento Danza&Fitness ai Mondiali 2023

Dopo il successo ai Mondiali 2022 sarà ancora il team della Scuola di danza Sensazione di Movimento Danza e Fitness di Capannoli a rappresentare l'Italia ai Campionati del Mondo di Danza che si terranno il prossimo 8 novembre a Skopje, in Macedonia del Nord.

Gli allievi della scuola diretta da Giulia Gentile difenderanno il titolo conquistato l'anno scorso nella categoria Junior Formation Latin Show e tenteranno il bis anche con la nuova squadra Platinum Team della categoria Adult Group Latin Style Show, già vicecampione nazionale ai Campionati Italiani di categoria.

“Per la nostra scuola, inaugurata nel 2014, è veramente un orgoglio raggiungere questo straordinario risultato” afferma Giulia Gentile, maestra e titolare della Sensazione di Movimento Danza e Fitness di Capannoli. “Il Platinum Team è composto da Lisa Galli, Sara Citi, Alessandro Trivelli, Martina Bernacchi, Gloria Cheli e Marta Minuti, mentre il Superstar World Team già campione del mondo è composto da Nicolas Morelli, Gaia Mugnaini, Giulia Agostini, Mariachiara Narri, Camilla Simoncini, Sara Turchi, Aurora Baroni, Sara Conti, Matilde Zucchelli, Angelica Londi, Caterina Biagini, Martina Mariancini, Camilla Arcenni, Matilde Ciucci, Alberto Edo Zucchelli, Aurora Paoli e Alice Filippi. Le squadre sono state selezionato dalla Federazione Italiana Danza Sportiva per rappresentare il nostro Paese nella competizione che vedrà protagonisti i migliori ballerini da tutto il mondo”.

In tutto sono 23 gli atleti che si esibiranno sul palcoscenico internazionale. “Un risultato ottenuto anche grazie alla collaborazione con la maestra protagonista del programma Ballando con le Stelle Sara Di Vaira, e della Nina Dance Group di Livorno, della maestra Serena Sicilia, oltre al contributo di molte attività del territorio. Invitiamo l'intera cittadinanza a salutare la squadra in occasione della presentazione ufficiale che si terrà giovedì 2 novembre, alle 18 presso la sede della Scuola di danza Sensazione di Movimento Danza e Fitness di Capannoli e venerdì 3 novembre alle 16 presso il Parco Levante di Livorno”.

“Lo sport si conferma un'eccezionale veicolo di aggregazione, ma anche di promozione del territorio” il saluto del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Facciamo i nostri complimenti alla Sensazione di Movimento Danza e Fitness per questo straordinario traguardo che ripaga dei sacrifici quotidiani e del duro lavoro indispensabili per raggiungere certi risultati, augurando ai giovani atleti e atlete per un'esperienza ricca di soddisfazioni”

Fonte: Confcommercio Pisa, ufficio stampa