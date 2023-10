Confronto tra professionisti all'Agenzia di Sovigliana sulla chirurgia del piede e della caviglia

Si è conclusa nei giorni scorsi la seconda giornata del corso di formazione in chirurgia del piede e della caviglia, organizzato dal dr. Luca Turelli, Direttore dell’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia.

Il corso, dal titolo “Primo corso di chirurgia del piede e della caviglia: la next generation”, era destinato ai medici specialisti e specializzandi in ortopedia e si è svolto in due giornate di formazione teorica e pratica all'Agenzia di Formazione di Sovigliana.

Hanno partecipato come docenti specialisti della Asl Centro e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e come discenti medici specialisti e specializzandi dell’Area fiorentina e Pisana.

E’ stato realizzato con un confronto tra professionisti della precedente generazione, che hanno effettuato 4 lezioni magistrali, con sei colleghi più giovani i quali attraverso 12 lezioni hanno illustrato ai partecipanti le nuove frontiere del trattamento delle principali patologie del piede e della caviglia. Al termine di ciascuna delle 4 sessioni le varie tecniche sono state dimostrate con strumentari reali su ossa sintetiche.

“Ritengo che il corso sia stata un’ottima occasione per rilanciare la chirurgia del piede e della caviglia che pur essendo una chirurgia complessa ed ultra specialistica non ha la stessa visibilità della chirurgia della mano e rischia di perdere cultori, in particolare nella sanità pubblica, se non riproposta anche con queste iniziative agli ortopedici del prossimo futuro- conclude il dr Turelli”

Fonte: Asl Toscana Centro