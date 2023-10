Cuore di maglia, regalini per Halloween e in vista della Giornata Mondiale della Prematurità per i piccoli della Terapia Intensiva Neonatale

Prosegue la collaborazione tra l’Associazione Cuore di Maglia, attiva in circa 90 ospedali italiani, e l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Lo scorso agosto Cuore di Maglia è entrata nella famiglia dell’Aou Senese e in particolare della Terapia Intensiva Neonatale, diretta dalla dottoressa Barbara Tomasini, consegnando morbidi cappellini, scarpine, dudù e copertine, tutto lavorato a maglia, in calda lana o fresco cotone e realizzato dai volontari e dalle volontarie dell’associazione. Una delegazione di Cuore di Maglia è tornata a far visita al policlinico Santa Maria alle Scotte e ha donato altri preziosi manufatti destinati ai piccoli ricoverati in TIN, sia in concomitanza di Halloween sia in vista della Giornata Mondiale della Prematurità, che si celebra il 17 novembre. Ad accogliere la donazione erano presenti per la Terapia Intensiva Neonatale, oltre alla dottoressa Tomasini, l’infermiera NIDCAP Trainee Barbara Tecce e l’infermiera Caterina Alfieri, per la direzione il direttore generale Antonio Barretta, insieme a Maria Serena Beccaluva, direttrice del Dipartimento delle professioni infermieristiche ed ostetriche e Marta Fontani, responsabile infermieristica del Dipartimento della Donna e dei bambini. A rappresentare Cuore di Maglia presenti invece Egle Porretti, Maida Paganini e Agnese Magini.

Fonte: AOU Siena. Ufficio stampa