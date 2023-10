Elezioni Certaldo, Poli si candida a sindaco nel solco dei comunisti

Un altro candidato in corsa per la poltrona di sindaco a Certaldo. Si tratta di Gian Carlo Poli, ex assessore al comune di Certaldo e già segretario locale del PdCI, figlio di quel Primo Poli che è stato segretario dell'allora Partito Comunista Italiano dal 1958 al 1975.

Negli ultimi anni Poli si era presentato all'opinione pubblica con vari comunicati stampa. Adesso, "dopo un'attenta riflessione politica a riguardo dello stato in cui versa la nostra città di Certaldo dal punto di vista sociale, culturale e amministrativo", Poli ha deciso di "scendere direttamente in campo per la candidatura di sindaco, mettendo così a disposizione la mia passione ed esperienza politica che si lega direttamente alla gloriosa storia del partito comunista italiano che qui a Certaldo ha avuto tra l'altro la guida stimata di mio padre".

Sullo schieramento pochi dubbi: "Alla storia (del Partito Comunista Italiano, NdR) continuo ad essere legato sia politicamente che familiarmente". E' possibile ipotizzare che ritornerà quindi sulle schede elettorali certaldesi il simbolo della falce e martello.

"Sono già in corso contatti con la cittadinanza più attiva con le prime adesioni sul progetto di governo della città di illustri compagni e cittadini. Si rimanda alle prossime comunicazioni per quanto riguarda i dettagli elettorali e politici delle forze in campo a sostegno della mia candidatura", chiosa Poli.

A Certaldo già era stata definita la candidatura dell'avvocato Pardo Cellini, al momento con uno schieramento civico. In queste ore è emerso anche il nome del candidato per il centrosinistra come successore dell'attuale sindaco Giacomo Cucini. Si tratta dell'avvocato Giovanni Campatelli.