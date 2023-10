Finge rapina dell'incasso del centro scommesse a Santa Croce, ma i soldi se li era intascati lui

Aveva denunciato di essere stato rapinato a Santa Croce da due persone ignote mentre andava a versare l'incasso prelevato dal centro scommesse dove lavorava. Ma era falso. I carabinieri di San Miniato hanno denunciato un trentenne residente fuori dal Pisano per simulazione di reato e appropriazione indebita.

Dalle dichiarazioni non congruenti gli uomini e le donne della compagnia carabinieri avevano capito che c'era qualccosa che non tornava. Tramite l'esame delle telecamere nell'area della presunta rapina, dei registri bancari e con altre forme di indagine, la rapina è stata contestata. L'uomo aveva coperto gli ammanchi di decine di migliaia di euro incassati dalla società di scommesse, di cui si era appropriato nei mesi precedenti in più occasioni.