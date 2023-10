Halloween in Ospedale a Prato, letture e laboratori nel reparto di Pediatria

Il sorriso, alla Pediatria dell’Ospedale Santo Stefano di Prato, fa parte del percorso di cura ed assistenza di ogni bambino e bambina. Per questo oggi la Fondazione AMI ha deciso di portare Halloween in Ospedale per i piccoli pazienti ricoverati presso il reparto di Pediatria.

Questa mattina, anche i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale Santo Stefano hanno festeggiato Halloween, il giorno più pauroso dell'anno, grazie alle volontarie e al personale della Fondazione AMI, che hanno intrattenuto i bambini con giochi, attività e letture "spaventose”. Nei locali della ludoteca è stato organizzato, dalle volontarie Giulia e Chiara, un laboratorio artistico per realizzare marionette pop up su cartoncino e slime con materiale naturale da modellare a tema Halloween. Per i bambini e le bambine che non potevano spostarsi dalla stanza, le volontarie hanno portato tante divertenti storie ‘mostruose’.

La Fondazione AMI svolge attività a supporto dell’Azienda USL Toscana Centro nell’ambito del territorio di Prato, prevalentemente nell’Area Materno Infantile, della Salute Mentale e della Riabilitazione dell’Infanzia, portando avanti inoltre progetti per bambine e bambini con bisogni speciali. La Fondazione propone tante iniziative per i piccoli pazienti dell’Ospedale offrendo loro momenti pensati per donare un po’ di spensieratezza e creatività anche nel contesto ospedaliero come la clown terapia, tante attività laboratoriali nella Ludoteca dell’Ospedale, Arte Terapia e ben presto anche Letture Itineranti tra il reparto di Pediatria e gli ambulatori pediatrici, nella consapevolezza che il bambino abbia bisogno di una cura a livello “globale” che tuteli, oltre lo sviluppo fisico, anche il suo diritto alla vita di relazione e alla socializzazione.

Per informazioni sulle attività della Fondazione AMI: https://amiprato.it

Per maggiori informazioni sull’attività di AMI Prato o per acquistare i gadget o le bomboniere aiutando così la Fondazione a realizzare i progetti dedicati all’area materno infantile, passate presso la sede di AMI Prato al primo piano del Nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15 (eccetto nei giorni di chiusura 1 novembre – 8, 27, 28, 29 dicembre, 1 gennaio).

Contatti: info@amiprato.it | 0574 801312

Fonte: Asl Toscana Centro