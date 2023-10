Il musical tridimensionale degli studenti di Pontedera a Lucca Comics

Giovani, scuola e innovazione sono i tre elementi, in particolare, su cui opera Fondazione Franchi, realtà fiorentina impegnata in progetti di formazione e digitale per gli studenti.

La prossima tappa sarà la partecipazione a Lucca Comics assieme a Italia 3D Academy.

Domani 1° novembre, infatti, a Villa Bottini a Lucca, Fondazione Franchi presenta il musical “Un volo su No3 Dame”, realizzato dagli alunni dell’Ipsia Pacinotti di Pontedera con la collaborazione dei docenti. Si tratta di un progetto di teatro per azzerare le disuguaglianze e sconfiggere la timidezza con il supporto di tecnologie tridimensionali per un musical liberamente ispirato a “Notre Dame de Paris”.

“Dopo il Lucca Comics, una nuova iniziativa prevede un confronto, martedì 7 novembre sul mondo della scuola e del digitale- spiega Giulio Luzzi, vicepresidente della Fondazione Franchi”.

“Organizzeremo con la collaborazione dell’ USR Toscana (ufficio regionale scolastico)- conclude Luzzi- un webinar sull’esperienza che ha coinvolto oltre 10 Istituto Comprensivi e Superiori e 600 famiglie, che hanno partecipato a questionari, laboratori ed incontri sugli indirizzi degli istituti superiori presenti nell'area metropolitana come supporto alla scelta degli studenti del percorso di studio”.

