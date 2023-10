Maltempo, albero cede contro auto a Viareggio. Tetto crollato a Pisa

Si sono susseguiti nella notte e nell'arco della giornata di oggi gli interventi dei vigili del fuoco della Toscana per le piogge e le forti raffiche di vento.

Pisa

Nell'area pisana, dalle 20 di ieri sono stati fatti 30 interventi, tra cui rimozione alberi e rami, coperture danneggiate dal vento e danni da acqua. Ieri sera in via Francesco Niosi due famiglie sono state evacuate da una casa per il crollo parziale di un tetto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e dichiarato inagibili i locali immediatamente sotto la zona crollata.

Da segnalare inoltre che dal comando dei vigili del fuoco di Pisa sono stati inviati uomini e mezzi nella Provincia di Massa ove il maltempo ha colpito ancor più duramente.

Lucca e Versilia

Dalle prime ore di questa mattina i vigili del fuoco di Lucca stanno intervenendo in Versilia per il forte vento che ha colpito dalle 8.30 alle 9 circa i comuni di Viareggio e Camaiore.

E' stato quindi necessario instituire un punto di comando localizzato sul posto per meglio coordinare gli interventi. Al momento la sala operativa dei vigili del fuoco registra ben 60 richieste di soccorso in coda di cui 7 a Lucca, dove pare si stiano spostando le forti raffiche di vento. Per far fronte ai numerosi interventi è stato necessario richiamare anche squadre operative dalle provincie limitrofe.

Nel comune viareggino, in particolare, il vento ha danneggiato alberi, insegne e coperture dei tetti e un albero è caduto su un'auto dove all'interno c'erano due donne di Lido di Camaiore. Il fatto è avvenuto in via Fratti, vicino la pineta di Ponente. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha rimarcato che è in vigore un divieto di passare nell'area delle pinete per questioni di sicurezza. Il canale Burlamacca che scorre in città è ai limiti degli argini, altri alberi sono caduti e vari allagamenti.

A Pietrasanta è stato chiuso un tratto di viale Apua per il crollo di un tiglio all'altezza dei Macelli. Alberi caduti nell'entroterra di Camaiore.

Firenze

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza a seguito delle avverse condizioni metereologiche che vedono i Vigili del fuoco del comando di Firenze, impegnati in diversi interventi. 30 sono le chiamate in attesa di essere evase. Si segnala l'intervento nel comune di Scandicci in Via del Piscetto per la rimozione di un pino su un'abitazione.