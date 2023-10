Nuova segreteria studenti unificata a Novoli: raccoglie quattro facoltà

Inaugurata oggi al Campus di Novoli dell’Università di Firenze la nuova sede della segreteria studenti unificata delle Scuole di Giurisprudenza, Economia e Management, Scienze Politiche e Agraria.

Al taglio del nastro a cura della rettrice Alessandra Petrucci erano presenti l’assessora all’Università del Comune di Firenze Elisabetta Meucci, la prorettrice Unifi alla didattica Ersilia Menesini e i presidenti delle Scuole di Ateneo e dei Dipartimenti del Campus di Novoli.

La nuova struttura di servizio, di circa 120 metri quadrati, è ospitata al piano terra dell’edificio D1, in via delle Pandette, 32 ed è costituita da un grande open space dotato di nuovi arredi e suddiviso in spazi idonei, che permettono una fruizione più confortevole e un servizio personalizzato a favore di una platea complessiva di oltre 15mila studentesse e studenti.

I nuovi ampi ambienti sostituiscono i vecchi locali al primo piano dell’edificio E2, sopra la mensa “Antonino Caponnetto”. La loro collocazione risponde all’intento di concentrare nell’edificio D1 i servizi dedicati agli studenti all’interno del Campus nell’ottica del loro miglioramento e della maggiore accessibilità. La nuova segreteria si trova a fianco di Unifi Include, spazio dedicato all’orientamento e ascolto, rivolto a studenti e studentesse in situazioni di fragilità, per disabilità, disturbi dell’apprendimento o svantaggio sociale.

Fonte: Università degli Studi di Firenze