Truffa e falso nella vendita di appartamenti, a giudizio imprenditore e sindaco della Valdera

Truffa e falso ideologico commesso da privato in atto pubblico per la vendita, secondo l'accusa, di sei appartamenti con una classificazione energetica non corrispondente alla reale condizione delle abitazioni. E per questo di aver ricevuto profitto dalle operazioni ritenute illecite. A riportare la notizia è Il Tirreno.

Sono finiti a giudizio un immobiliarista di Firenze, Andrea Duranti all'epoca dei fatti amministratore unico della Pnf e attuale fondatore di Ad Casa, e il sindaco di Terricciola Mirko Bini che nel ruolo di libero professionista ingegnere, avrebbe redatto i relativi attestati energetici. L'inchiesta, riferisce ancora il quotidiano, è nata dopo la denuncia di un compratore che contestava la veridicità dell'attestato della classe energetica della sua casa.

Gli imputati per l'accusa avrebbero venduto gli appartamenti dichiarati alla categoria energetica A4, che si traduce in un valore aggiunto all'acquisto, ma in realtà di categorie inferiori. Le vendite risalgono al febbraio e giugno 2019 e gli importi versati dalle parti offese variano dai 173mila euro ai 290mila euro.

L'avvocato di Bini, parlando al Tirreno, ha affermato che si tratta di un procedimento che ancora deve iniziare ma che "non avremo problemi a dimostrare l'infondatezza delle accuse".