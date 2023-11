Allerta maltempo: in provincia di Massa Carrara chiudono scuole, cimiteri e impianti sportivi

A causa dell'allerta meteo arancione di domani è prevista la chiusura anticipata nelle scuole in alcuni comuni della provincia di Massa Carrara.

Il Comune di Massa ha emesso un'ordinanza in cui viene disposta la sospensione dell'attività didattica dalle 13.30 fino alle 23 e riguarda le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, asili nidi pubblici e privati, nonché la scuola superiore di Scienze dell'educazione 'San Giovanni Bosco'. Chiusura anche dei parchi e dei giardini pubblici, del parco dei Conigli e del Parco fluviale del Frigido. Chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali, dei cimiteri cittadini e montani, fermo restando l'obbligo per il personale di ricevere le salme. Infine chiusura, eventuale, degli attraversamenti sul torrente Ricortola da via Massa Avenza a via Aurelia Ovest nel territorio comunale, per il giorno 2 novembre dalle 13.30 alle 23.59.

A Carrara l'attività didattica viene sospesa a partire dalle 15 nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, il servizio educativo 'Verde magico' e l'Accademia di Belle Arti. Rimarranno chiusi anche cimiteri, parchi pubblici e impianti sportivi comunali.

Domani a Pontremoli, dalle 13 e fino a mezzanotte, rimarranno chiuse scuole, asilo nido comunale, impianti sportivi e centri gestiti dalla Società della salute. Garantiti i trasporti a fine mattinata scolastica.

Le stesse decisioni sono state adottate dai comuni di Fivizzano, Bagnone, Aulla e Fosdinovo.