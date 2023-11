Allerta meteo arancione per la Toscana nord occidentale

Il Centro funzionale di monitoraggio meteo della Regione Toscana ha emesso un avviso di criticità arancione per le prossime ore che riguarda la Toscana nord occidentale. In particolare per i territori della provincia di Lucca dalle ore 15.00 e fino alle 23:59 di domani giovedì 2 novembre allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico sul reticolo minore. Dalle 12.00 di domani, 2 novembre, fino alla mezzanotte è attiva l’allerta gialla per forti temporali.

Maggiori informazioni su www.lamma.rete.toscana.it/