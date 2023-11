Rissa alla festa dell'Uva di Capoliveri: denunciati in cinque

I Carabinieri della Stazione di Capoliveri hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno cinque persone ritenute responsabili di rissa aggravata.

Il tutto trae origine da un episodio occorso durante la festa dell’uva svoltasi a Capoliveri nei primi giorni del mese di ottobre scorso, quando alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Portoferraio sono giunte diverse chiamate di persone che segnalavano una violenta lite in corso nei pressi di un locale.

L’immediato intervento dei militari ha scongiurato che la situazione degenerasse ulteriormente, arrivando a ben più gravi conseguenze.

Il fatto aveva destato molta preoccupazione nella popolazione del borgo che in quel momento stava trascorrendo una giornata di festa, scossa da quell’evento a cui avevano preso parte diverse persone. Secondo gli elementi raccolti dai militari, che hanno ascoltato i presenti e visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza, un diverbio per motivi futili tra persone verosimilmente alterate dall’abuso di alcool si era rapidamente trasformato in una rissa, fortunatamente senza feriti gravi.

Le indagini condotte dalla Stazione Carabinieri di Capoliveri hanno fatto emergere il coinvolgimento a vario titolo di cinque soggetti, tutti italiani di età compresa tra i 18 ed i 41 anni, che sono stati denunciati in stato di libertà per rissa aggravata.