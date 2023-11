Trasporto pubblico locale, BonusBack per gli studenti delle superiori di Metrocittà

Attiva per tutto il mese di novembre 2023 l’iniziativa ‘BonusBack Tpl Studenti’, promossa dalla Città Metropolitana di Firenze e inserita nell’ambito del Pums – Piano urbano della mobilità sostenibile, che consente alle famiglie degli studenti delle scuole superiori della Metrocittà Firenze un risparmio del 40 per cento sui titoli di viaggio di Trasporto pubblico locale, acquistati in data successiva al 1 agosto 2023.

Il bonus arriva al 50 per cento nei Comuni dell’Alto Mugello, per venire incontro ai disagi provocati dal maltempo e da eventi sismici. Sono esclusi i residenti nel Comune di Firenze già destinatari di un’altra promozione.

Gli abbonamenti per i quali è possibile chiedere il rimborso sono:

– abbonamenti autobus urbani/extraurbani annuali (10 mesi/12 mesi);

– abbonamenti autobus urbani/extraurbani trimestrali;

– Pegaso annuale;

– abbonamenti Trenitalia annuali.

Sono esclusi gli abbonamenti mensili o altri titoli di viaggio.

Il rimborso sarà effettuato per un solo titolo di viaggio ad abbonato; in caso di più richieste su titoli diversi dello stesso abbonato, sarà rimborsato solo un titolo, quello inserito per ultimo.

Il bonus può essere richiesto, fino a esaurimento risorse, per tutto il mese di novembre presentando, dall’inizio del mese, la richiesta sulla home page della Città Metropolitana di Firenze www.cittametropolitana.fi.it: bisogna cliccare sulla icona “Bonusback Tpl studenti” e quindi compilare il modulo di richiesta.

L’accesso sarà consentito tramite Spid o Cie. Il richiedente che accederà tramite Spid o Cie dovrà essere anche l’intestatario del conto corrente su cui effettuare il bonifico di rimborso.

Per gli studenti non maggiorenni la richiesta dovrà essere effettuata da un genitore o dal tutore.

Una volta andata a buon fine la richiesta, l’utente riceverà una comunicazione di conferma sulla mail indicata in fase di compilazione, con l’indicazione del numero della pratica e la data di compilazione.

In caso di esito positivo della verifica, sarà effettuato un bonifico con il dovuto rimborso sull’Iban indicato in fase di compilazione.

Il rimborso sarà erogato a partire dal dicembre 2023 ed entro il febbraio 2024.

Il “Bonusback Tpl studenti” è cumulabile con eventuali altri bonus promossi dal Comune di residenza e anche con il bonus trasporti statale.

Per eventuali richieste di assistenza nella compilazione è possibile scrivere al seguente indirizzo: bonusbacktpl@cittametropolitana.fi.it o al numero: 055.2760094 (da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30).

Il “bottone” di accesso alle domande e tutte le informazioni su https://www.cittametropolitana.fi.it

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa