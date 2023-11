La salute prima di tutti, raccolta firme Pd a Empoli e Castelfiorentino

Sabato 4 novembre anche elle piazze e nelle strade dell’Empolese Valdelsa mobilitazione per il Firma Day, per rilanciare la proposta del Partito democratico e ribadire che la salute viene prima di tutto.

A Castelfiorentino si potrà firmare sabato dalle 10:30 alle 12:30 presso la sede in piazza Gramsci.

A Empoli in centro banchetto dalle 16.00 alle 20.00; a Montaione dalle 10 alle 12.30 presso la sede di via Kennedy, a Montelupo Fiorentino dalle 09:00 alle 12:30 in Piazza Unione Europea (in occasione del mercato settimanale).

Il Partito Democratico della Toscana da tempo sta portando avanti la battaglia per una sanità pubblica più forte e finanziata adeguatamente ed ha proposto a tutti i consigli comunali un ordine del giorno per ribadire questo concetto.

Il testo dell’atto, come quello della petizione “La salute prima di tutto” lanciata sulla piattaforma Change.org, riprende i punti della proposta di legge al Parlamento nazionale presentata dal Partito Democratico in Regione Toscana e che sarà discussa anche in altri consigli regionali italiani. Tre le richieste principali al Governo: aumentare le risorse del Fondo sanitario nazionale per portarlo almeno al 7,5% del PIL; rimuovere il tetto di spesa per il personale sanitario per procedere a un piano straordinario di assunzioni; assicurare la realizzazione di case e ospedali di comunità, presidi di sanità territoriale previsti dal Pnrr e recentemente accantonati dall’esecutivo nazionale.

L’ordine del giorno è stato presentato dai gruppi consiliari del Pd e di maggioranza nei comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Empoli, Montaione, Vinci e Fucecchio, ed è stato votato a Empoli, Certaldo, Capraia e Limite, Montespertoli, Vinci e Castelfiorentino. Negli altri comuni sarà presentato e discusso, se i lavori consiliari lo permetteranno nelle prossime sedute consiliari.

«L’ordine del giorno chiede di trovare le risorse per la realizzazione di case e ospedali di comunità e per più presidi territoriali. La nostra popolazione ha una media di età che aumenta, è sempre più anziana e questo comporta un aumento delle malattie cronicizzate-affermano i capigruppo del Pd dei consiglio comunali che hanno approvato l’atto -.Con più presidi e attenzione sul territorio la situazione sarebbe migliore e, alla lunga, graverebbe bene sul sistema sanitario».

Fonte: Pd Empolese Valdelsa