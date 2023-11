'Raccont’arti - Premio Castelfiorentino', scelti i vincitori

Il Premio Castelfiorentino per le Arti - Fotografia Contemporanea, organizzato da Ente Cambiano s.c.p.a., Fondazione Teatro del Popolo e Comune di Castelfiorentino ha scelto i vincitori della sua terza edizione, selezionati da una giuria composta da prestigiosi esperti nell’ambito della ricerca in fotografia - Vittore Buzzi, Presidente della giuria, Luca Andreoni, Niccolò Fano, Serena Nocentini, Michele Palazzi e Fiorenza Pinna.

Oltre 450 partecipanti nelle categorie Open e Student, hanno contribuito a creare un profilo dell’attuale panorama della fotografia contemporanea in Italia, ma anche con un significativo incremento di lavori provenienti dall’estero, a sottolineare una accresciuta visibilità dell’iniziativa.

Numerosi i progetti corposi e di alto livello, che hanno spaziato dalla pratica documentaria a quella post-documentaria fino ad arrivare a ricerche artistiche che propongono l’idea di fotografia come un mezzo non più relegato alla descrizione del mondo, bensì rivolto alla narrazione di pensieri, idee e ambiguità del contemporaneo, spesso utilizzando forme espressive non convenzionali.

I vincitori saranno premiati Sabato 18 Novembre alle ore 17,00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino (con mostre dei vincitori e degli appartenenti alle short list al Ridotto del Teatro e all’Ex Oratorio San Carlo), alla presenza del Sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, del Presidente dell’Ente Cambiano s.c.p.a Paolo Regini, del Presidente della Fondazione Teatro del Popolo M.Cristina Giglioli e della giuria.

CATEGORIA OPEN

Vincitore del Premio Castelfiorentino per le Arti - Fotografia Contemporanea:

Alessandro Calabrese, Hierarchy of Genres

Shortlisted in mostra:

Vittorio Mortarotti, Soil 2

Marco Marzocchi, Bullet

Alessio Pellicoro, Nel quasi invisibile

Emilia Martin, The blue of the far distance

CATEGORIA STUDENT

Vincitore del Premio Castelfiorentino per le Arti - Fotografia Contemporanea:

Serena Radicioli, Non sei più tornato

Shortlisted in mostra:

Michael Trutta, Enciclopedia visiva delle diverse metodologie di sistemazione di insiemi di oggetti

Noemi Sparago, Esercizi di Identità

Francesca Cugno e Gaia Maggio, 871

Toma Gerzha, *ctrl + r

Da segnalare, infine, che le mostre dei vincitori e degli appartenenti alle short list, ma anche quella del Gruppo Fotografico Giglio Rosso al Circolo “Il Progresso”, saranno inaugurate alle ore 18,00.

Fonte: Ufficio Stampa