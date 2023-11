Terre cimiteriali sparse in terreni privati a Pontedera, Galletti (M5S) presenta un’interrogazione alla Giunta regionale

“Quello che è accaduto a Pontedera, in relazione alla vicenda dello sversamento di terre cimiteriali in aree adibite ad attività sportive, e che secondo fonti di stampa a spinto il geometra che ha denunciato il fatto alle dimissioni, è un fatto degno di attenzione perché evidenzia - oltre che un rischio per la salute pubblica - una fonte di incertezza sull’efficacia del controllo pubblico e sulla corretta gestione e smaltimento di questo tipo di rifiuti speciali.” Ad affermarlo è Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana, che annuncia un’interrogazione regionale.

“Se è vero che la gestione dei rifiuti cimiteriali spetta ai Comuni - chiarisce la cinquestelle - è altrettanto vero che la Regione Toscana ha una competenza in termini di controllo. È quindi importante comprendere come questa sia stata e sia esercitata, per evitare di scoprire, come già avvenuto per altre sostanze, la sussistenza di ulteriori casi di condotte non corrispondenti alle prescrizioni, con rischio per la salute umana e per le matrici ambientali. Considerato che la questione è sicuramente arrivata all’attenzione della Giunta regionale, con la nostra interrogazione vogliamo chiarire quali informazioni abbia acquisito la Regione in relazione all’episodio denunciato e quali controlli abbia eseguito sulla gestione, da parte dei diversi Comuni, delle varie tipologie di rifiuti provenienti dai cimiteri.”

“Sebbene le indagini spettino agli inquirenti, è altrettanto ovvio che Pontedera, dopo la vicenda Keu, rappresenti un territorio profondamente ferito dagli sversamenti illeciti. Oggi non sappiamo dove condurranno le indagini, ma quello su cui i cittadini devono avere certezza è che le istituzioni più alte della Toscana vigilano costantemente e correttamente sulla loro salute e su quella dell’ambiente.”

Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Toscana.