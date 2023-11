Università di Siena e Nuertingen-Geislingen: primi laureati col doppio titolo

Doppio titolo per cinque studenti del dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa. Federico Bianchini, Carlotta Francalanci, Anna Gori, Anita Minichino e Matteo Pulisci hanno conseguito la Laurea Magistrale in Banca, Finanza Aziendale e Mercati finanziari all’Ateneo pisano e il Master in International Finance della Nuertingen-Geislingen University International Finance in Germania. La sessione di laurea si è svolta lunedì 23 ottobre e a dicembre è prevista una seconda proclamazione presso la Nuertingen-Geislingen. La cerimonia è stata aperta dai saluti della professoressa Elena Bruno, presidente del Corso di Studi, che ha ricordato la professoressa Giovanna Mariani, scomparsa nel novembre del 2022, promotrice e ideatrice del doppio titolo.

La commissione di laurea, presieduta dalla professoressa Bruno, era composta dai professori Vincenzo Pinto, Caterina Giannetti, Emanuele Vannucci, Alberto Lang e Zeila Occhipinti.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa