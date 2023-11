Maltempo non risparmia la costa: esondazioni a Viareggio, il mare 'spazza via' statua della Ballerina a Livorno

L'ondata di maltempo non ha risparmiato la costa toscana, ecco gli aggiornamenti sulle maggiori criticità:

Versilia

La Versilia, in particolare Viareggio, sta vivendo gravi criticità a causa del maltempo con forti mareggiate e raffiche di vento. L'acqua ha raggiunto il Belvedere delle Maschere in piazza Mazzini a Viareggio, allagando la Passeggiata, e il canale Burlamacca è al limite ed è esondato in più punti. Le autorità locali stanno raccomandando ai residenti di restare a casa quando possibile e di essere molto cauti negli spostamenti.

Anche in altre zone, come Bocca d'Arno, San Vincenzo, Forte dei Marmi, Pistoia e Prato, si registrano forti raffiche di vento, con velocità fino a 112 km/h. Nel Comune di Massarosa, nonostante le forti piogge e il vento persistente, non si segnalano criticità significative grazie agli interventi di salvaguardia attuati dopo un precedente incendio. Alcune piante sono cadute a causa del vento, ma si sta lavorando per risolvere la situazione.

Livorno

A Livorno, l'azione delle onde ha 'spazzato via' la statua in bronzo della 'Ballerina' situata presso lo Scoglio della Regina. La statua, realizzata da Sandro Chia, sarà oggetto di lavori di restauro. A Livorno i forti temporali hanno causato allagamenti in alcune zone, specie sulle colline alle spalle di Livorno tra Valle Benedetta, Castellaccio e Montenero che hanno gonfiato le acque del rio Ardenza e del rio Maggiore. Chiusi ponti e presidiato i punti critici e la popolazione è stata invitata a salire ai piani alti delle abitazioni. Due famiglie a Quercianella, in zona via Pascoli, e sei o sette famiglie nella zona dello Stillo, sul corso più a monte del rio Ardenza, sono state fatte evacuare a scopo precauzionale

Le abbondanti piogge di ieri hanno causato diverse situazioni di criticità su alcune strade provinciali del distretto nord. La situazione al momento è la seguente:

- La SP 2 via della Cerreta, nel comune di Collesalvetti, è ancora chiusa al transito per una frana. La situazione più critica è localizzata all’altezza dell’intersezione con la SP 555 delle Colline, dove la strada ha subito un forte dilavamento con erosione dello strato di terra sottostante l’asfalto, mentre al km 1+100, in prossimità delle scuole, sono in corso le operazioni di sgombero di detriti e fango venuti giù dalla scarpata.

- La SP 555 delle Colline, nel comune di Collesalvetti, è tuttora chiusa fino all’abitato di Vicarello.

- La SP 4 via delle Sorgenti, sempre nel comune di Collesalvetti, è chiusa all’altezza dei bivi per Nugola e fino alle Panzane. Ma sul posto è al lavoro la ruspa per la rimozione dei detriti. La strada, presidiata dalla Polizia Provinciale, sarà riaperta al termine delle operazioni di pulitura.

- La SP 5 via della Valle Benedetta, nel comune di Livorno, è regolarmente transitabile, i detriti smottati nella zona del Limoncino sono stati rimossi.

- La SP 8bis, via delle Capanne, al Gabbro, nel comune di Rosignano M.Mo, è stata riaperta così come la SP 3 via dei Poggi.

- All’Isola d’Elba non ci sono stati particolari problemi. Il personale del distretto stradale provinciale ha monitorato la situazione, intervenendo prontamente per la rimozione di rami e detriti caduti. Le strade sono rimaste sempre regolarmente transitabili.

- Si ricorda che al momento la FIPILI è ancora chiusa, nei due sensi di marcia, nel tratto tra Livorno e Lavoria.

La presidente della Provincia, Sandra Scarpellini, ringrazia il personale della Polizia Provinciale, della Protezione civile e del Servizio Manutenzione stradale, nonché i volontari delle associazioni di volontariato della Protezione civile, per il prezioso lavoro svolto in queste ore per garantire la sicurezza delle persone e della viabilità stradale.

Lucca

In provincia di Lucca, il fiume Serchio ha superato la soglia critica dei 1000 m3/sec, portando alla chiusura temporanea della Statale 12 del Brennero a Borgo a Mozzano. A Barga, gli interventi della protezione civile e dei tecnici comunali sono stati necessari a causa dell'allagamento di una zona di movimentazione presso la ditta Mondial Sabbia Calcestruzzi di Mologno. Sono stati segnalati smottamenti di piccola entità dovuti alle forti piogge, ma la circolazione stradale è in gran parte libera. Le autorità continuano a monitorare la situazione del fiume Serchio.