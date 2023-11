Nei luoghi dell'alluvione: reportage da Vinci, Lamporecchio, Stabbia

Qui Lamporecchio

Dopo le ore dell'acqua, è tempo di levare il fango dalle case.

Siamo in via di Greppiano, a Lamporecchio, al confine con Vinci. Litri e litri d'acqua si sono riversati su queste strade, a San Pantaleo una coppia di coniugi risulta ancora scomparsa, con la loro auto che è finita nel torrente Vincio.

I residenti raccontano di strade bloccate. Poi questa mattina l'arrivo dei soccorsi ha permesso di levare gli alberi che erano caduti in strada e in queste ore si sta togliendo il fango dalle strade. Il ponte per arrivare alle abitazioni era inagibile e questa mattina è stato liberato.

Qui Stabbia, ancora campi allagati

La situazione a Stabbia mostra invece quelli che fino a ieri erano campi e oggi sono laghi, risaie, bacini di accumulo d'acqua.

Dal nostro inviato Niccolò Pistolesi