Rifiuti alluvionati, ecco dove conferirli in Valdera per Geofor

A causa dell'emergenza maltempo che ha colpito il nostro territorio danneggiando in parte anche il nostro impianto di selezione carta e alcuni nostri mezzi, desideriamo informare la cittadinanza che sono stati allestiti dei punti di conferimento per i rifiuti alluvionati nei seguenti Comuni:

Calcinaia

• Piazza Fermi a Fornacette

• Cimitero Calcinaia, Via Giuseppe Garibaldi

Casciana terme Lari

• Perignano piazzale sterrato prima del campo sportivo davanti area festa

• Lavaiano nuovo parcheggio Via Galileo Galilei

Fauglia

• Parcheggio Piazza Raffaele di Paco Acciaiolo

Ponsacco

• Viale Europa, parcheggio tir di fronte al Centro di Raccolta Comunale

Pontedera

• Piazza del Mercato

Santa Maria a Monte

• Campo Sportivo Montecalvoli

• Campo Sportivo Ponticelli

Si raccomanda a tutti i cittadini di prestare la massima prudenza durante il conferimento dei rifiuti.

A causa della straordinarietà dell’evento nonché per i danni subiti, i servizi di raccolta ed igiene ambientale potrebbero subire dei ritardi.

Si prega cortesemente a tutte le utenze che non sono state direttamente colpite dall'alluvione, ove possibile, di non esporre i rifiuti fino a quando la situazione non sarà completamente normalizzata. Questo sforzo collettivo contribuirà a garantire un rapido ripristino della normale situazione.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si prega di consultare i canali ufficiali del Comune di competenza e il sito internet www.geofor.it.

Fonte: Geofor