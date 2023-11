Maltempo, la situazione in Val di Bisenzio

Emergenza senza fine in Val di Bisenzio, nella provincia di Prato: in ginocchio i comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo, colpiti dal maltempo di due giorni fa. Centinaia, di cittadini e imprenditori hanno chiamato il centralino del Centro operativo comunale della Protezione civile a Vaiano, dove sono impegnati i sindaci di Vaiano e Cantagallo – Primo Bosi e Guglielmo Bongiorno –, i tecnici e la polizia municipale. A Vernio la situazione è quasi tornata alla normalità dopo una serie di interventi per smottamenti e piccole frane sulla viabilità".

Nel comune di Catangallo, a Migliana in queste ore sta arrivando l'esercito per intervenire sull'enorme frana che si è aperta sulla strada che porta al paese. Sul fronte scuola lunedì riapriranno tutte quelle che fanno capo all'Istituto Bartolini di Vaiano. Chiuse invece a Vernio ma per la festa del patrono.