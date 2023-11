Emergenza maltempo Campi Bisenzio, si calcolano 300 milioni di euro di danni

Secondo le prime stime dei tecnici della Protezione civile comunale e regionale impegnati sul territorio di Campi Bisenzio, i danni provocati dall’alluvione del 2 e 3 novembre scorso ammonterebbero a circa 300 milioni di euro.

Un dato comunicato dal sindaco, Andrea Tagliaferri, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Civico, divenuta l’occasione per fare il punto sull’alluvione.

I DATI PLUVIOMETRICI

Tra il 2 e il 3 novembre sono caduti 18 cm di pioggia in 6 ore, circa il 20% dell’acqua che cade su Campi Bisenzio in un anno. Nel complesso, a causa della rottura di 50 metri di un argine del torrente Marina, si sono riversati 2 milioni di metri cubi di acqua su un’area di 800 ettari.

I DANNI E GLI INTERVENTI

23mila i residenti coinvolti dall’evento alluvionale.

3mila i pasti consegnati alle famiglie rimaste senza vivevi o senza possibilità di reperirli.

1.200 le utenze elettriche tutt’ora fuori uso. I tecnici di Enel sono al lavoro per ripristinare le cabine raggiungibili, in attesa che l’acqua, ancora presente in maniera massiccia, defluisca liberando le altre.

In due giorni sono state ripristinate 4.800 utenze.

Proseguono senza sosta anche le operazioni di pompaggio dell’acqua: 250mila metri cubi ogni giorno.

LE FORZE IN CAMPO

Sono circa 1000 i volontari arrivati oggi da ogni parte della Toscana e non solo per dare una mano ai residenti a sgomberare le abitazioni e liberare quante più strade possibili dal fango.

I volontari hanno affiancato gli operatori della Protezione civile regionale e nazionale e i Vigili del Fuoco, le cui fila si sono rinfoltite con il passare del tempo.

Grazie all’intervento delle colonne mobili provenienti da Lombardia, Calabria e Val D’Aosta, oggi operano sul territorio campigiano 300 operatori di Protezione civile e 120 vigili del fuoco.