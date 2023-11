Maltempo, Giani e Renzi: "Rinviare Fiorentina-Juventus". Nardella: "Condivido posizione Curva Fiesole"

"E' opportuno rinviare la partita "Fiorentina-Juventus di stasera a Firenze" per la situazione che si è determinata nella Toscana centrale. Io sono ispirato all'unità e alla ricerca di energie, ognuno deve muoversi con propria volontà per fare quello che ritiene opportuno quindi io rispetto tutti perché voglio il rispetto di tutti per quello che facciamo e proprio per quello che facciamo ringrazio i giovani della Curva Fiesole che stasera invece che alla partita saranno a Campi Bisenzio". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Poche ore prima si era espresso sull'argomento anche l'ex presidente del consiglio e sindaco di Firenze Matteo Renzi: "Oggi si gioca Fiorentina-Juventus. Per i tifosi Viola non è una partita: è LA partita. Per un intero anno viene preparata una coreografia speciale e la curva Fiesole si prepara per le grandi occasioni. Ma dopo quello che è successo in Toscana col maltempo come si fa a giocare oggi? E infatti i tifosi lo hanno capito bene proponendo di rinviare la partita. Giocare il match in queste ore non ha proprio senso: ci sono tanti territori ancora in difficoltà intorno a Firenze, non è logico mandare centinaia di poliziotti, carabinieri, soccorritori allo Stadio anziché a Campi Bisenzio o a Quarrata. Chiedere il rinvio è una cosa semplice e doverosa: peccato che solo gli ultras abbiano detto la cosa giusta mentre le Istituzioni invece stiano facendo una cosa profondamente sbagliata".

Nardella: "Fuori luogo le polemiche politiche sulla partita"

"Trovo davvero fuori luogo le polemiche politiche sulla partita di stasera quando siamo tutti in emergenza a rimboccarci le maniche per aiutare le famiglie e le aziende in difficoltà e per levare togliere il fango dalle strade delle nostre città. Vorrei essere molto chiaro. La decisione sull'opportunità di giocare o meno la partita di stasera spetta solo e soltanto alla Lega calcio di serie A. Il Comune non ha alcuna competenza". Così in un video postato su Instagram il sindaco di Firenze Dario Nardella ritratto a Cerreto Guidi dove lui stesso sta aiutando a pulire dopo i danni provocati dal maltempo.

Nardella su facebook spiega di essere da ieri al telefono con il Presidente della Lega Seria A per porre il problema e di averne parlato anche con il Ministro Piantedosi

Nardella spiega anche di condividere, "le ragioni dei tifosi" che hanno chiesto il rinvio "in questa drammatica circostanza"."Mi auguro prevalga il buon senso di tutti. Intanto continuiamo a lavorare senza sosta con la protezione civile, i sindaci e i volontari per aiutare le popolazioni alluvionate. Ringrazio la Curva Fiesole - aggiunge Nardella - per la sensibilità che sta dimostrando soprattutto nell'aiuto ai tanti volontari e io ora sono qui a Cerreto Guidi con i volontari, con la Protezione civile a darmi da fare".

Nardella non sarà allo stadio "perché dovrò continuare a seguire le operazioni di soccorso con i sindaci del mio territorio metropolitano".

La decisione dell'Osservatorio ulle manifestazioni sportive

L'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha valutato che, dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica, non ci sono motivi per vietare lo svolgimento della partita di calcio Fiorentina-Juventus. Di conseguenza, la partita può disputarsi come programmato, in accordo con le determinazioni prese dalla Lega Calcio di Serie A.

Il Prefetto: "Partita non interferisce con i soccorsi"

"Lo svolgimento della partita Fiorentina-Juventus in programma questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze non interferisce né incide sulle attività di soccorso alla popolazione Toscana in corso in queste ore". Così in una nota il prefetto di Firenze Francesca Ferrandino.

Il prefetto ha sottolineato che le squadre di soccorso, comprese le forze di volontari, stanno lavorando intensamente per assistere la popolazione e ripristinare la normalità, sotto la direzione e il coordinamento delle autorità di protezione civile. Le forze di sicurezza pubblica stanno anche svolgendo compiti di controllo del territorio per prevenire azioni di sciacallaggio. La partita di calcio verrà gestita seguendo il piano di sicurezza precedentemente preparato, senza influire sulle operazioni di soccorso alle comunità colpite dal maltempo.